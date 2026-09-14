Curitiba tem rua bloqueada após queda de ponte e outras mudanças no trânsito

O trânsito em Curitiba passa por importantes intervenções e alterações de fluxo no início desta semana, exigindo atenção dobrada dos motoristas. Entre as principais ocorrências na tarde desta segunda-feira (14) estão bloqueios preventivos na Cidade Industrial de Curitiba devido à queda de uma ponte, serviços de reciclagem do asfalto nos bairros Fanny e Barreirinha, além da implantação de sentido único no Sítio Cercado.

Intervenções em vigor nesta segunda-feira

A Rua Gerhard Ens, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), está com bloqueio total por medida de segurança na esquina com a Rua Deputado Ernesto Moro Redeschi e no trecho de ligação com a Rua Professor Algacyr Munhoz Mader. A interdição preventiva ocorreu após a queda da estrutura de madeira sobre o córrego que deságua no Rio Barigui, provocada pelas fortes chuvas.

A interdição deve permanecer até sexta-feira (18/9) para os trabalhos de reconstrução das cabeceiras e da nova estrutura. Os motoristas devem utilizar como rota alternativa as ruas Vicente Capriglioni e Desembargador Cid Campelo. Pedestres contam com uma travessia alternativa a menos de 100 metros do local.

Já a Rua João Nogarolli, no Fanny, passa por obras de recuperação do pavimento em um trecho de 220 metros, entre as ruas Maestro Francisco Antonello e Henry Ford. A intervenção pode provocar bloqueios temporários e compartilhamento da pista com máquinas e trabalhadores ao longo do dia.

Alterações iniciadas e em processo de implantação

A partir das 11h desta terça-feira (15/9), a Rua Laertes Foggiato, no Sítio Cercado, passa a operar em sentido único de circulação no trecho entre as ruas Nova Aurora e Ourizona. O fluxo de veículos seguirá exclusivamente da Nova Aurora em direção à Ourizona. Agentes de trânsito orientarão os motoristas no local. Em caso de chuva, a mudança poderá ser adia.

Iniciadas na última sexta-feira (11/9), as obras de reciclagem do asfalto na Rua Manoel Borba Gato, no Barreirinha, seguem em andamento ao longo de 570 metros, no trecho compreendido entre as ruas Charles Dickens e Mustaphá Francisco Lemes. Os condutores que trafegam pela região devem estar atentos a eventuais bloqueios temporários durante os trabalhos.