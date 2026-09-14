Gastronomia

Carne de Onça será celebrada por 24 estabelecimentos em 10ª edição de festival gastronômico

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Tribuna do Paraná
Por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 14/09/26 16h48
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Carne de Onça é a estrela de 10ª edição de festival gastronômico de Curitiba. Foto: Divulgação / Gean Cavalheiro

A 10ª edição do Festival de Carne de Onça de Curitiba começa nesta quarta-feira (16) e vai até dia 4 de outubro em 24 estabelecimentos da capital. Promovido pela plataforma de gastronomia Curitiba Honesta, o evento servirá o prato mais tradicional da capital paranaense ao valor fixo de R$ 29 por porção.

Criado em 2014, o festival celebra a nova “condição” da Carne de Onça como iguaria gastronômica. Agora, o prato é Patrimônio Cultural Imaterial de Curitiba, Patrimônio Cultural Imaterial do Paraná e Indicação Geográfica de Curitiba.

“Quando o primeiro festival foi realizado, em 2014, poucos bares serviam carne de onça, e mesmo assim, em dias específicos. Hoje, o prato está em mais de 200 bares da cidade”, afirma o fundador da Curitiba Honesta, Sergio Medeiros.

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A receita tradicional é composta por carne bovina magra moída, temperada com sal, pimenta-do-reino e azeite de oliva. O preparo é montado sobre uma fatia de broa de centeio e coberto com cebola branca e cebolinha picadas. Existem variações do prato em diversos estabelecimentos, mas quem mantém a receita original ganha um selo específico para garantir a fidelidade do prato

Confira a lista de participantes da 10ª edição do Festival da Carne de Onça de Curitiba:

  • A Ostra Bêbada –  @aostrabebada
  • Bar do Alemão –   @bardoalemaooficial  
  • Barbaran    –   @barbaran_ucrania
  • Bom Scotch – @bomscotch
  • Burguer Bar – Juvevê e Xaxim – @burguer.bar 
  • Canabenta – Itupava (@canabenta), Rua Da Música (@canabentaparque) e Shopping Mueller (@canabentamueller)
  • Cartolas Sports Bar – @cartolassportbar
  • Jabuti –  @jabutibar
  • Jackson Assados – Quatro Barras – @jackson_assados 
  • Maia Box – Mercado Municipal – @maiaboxcuritiba
  • Maniacs – Bar da Fábrica – @bardamaniacs
  • Ninki Pastelaria – @ninkipastelaria
  • Nosso Boteco – @nossoboteco_curitiba  
  • O Bar do Açougueiro – Água Verde (@obardoaçougueiro), Bacacheri (@obardoaçougueirobacacheri) e Batel (@obardoaçougueirobatel)
  • Quermesse – Bom Retiro (@barquemesse) e Ecoville (@barquermesse_ecoville)
  • Quintal do Monge – @quintaldomonge
  • Restaurante Imperial – @restauranteimperial_1966
  • Silzeus – @silzeus_bar

Serviço

10º Festival de Carne de Onça de Curitiba

Período: 16 de setembro a 4 de outubro de 2026
Valor único: R$ 29
Informações e cardápio completo: www.curitibahonesta.com.br

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