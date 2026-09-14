Carne de Onça será celebrada por 24 estabelecimentos em 10ª edição de festival gastronômico

A 10ª edição do Festival de Carne de Onça de Curitiba começa nesta quarta-feira (16) e vai até dia 4 de outubro em 24 estabelecimentos da capital. Promovido pela plataforma de gastronomia Curitiba Honesta, o evento servirá o prato mais tradicional da capital paranaense ao valor fixo de R$ 29 por porção.
Criado em 2014, o festival celebra a nova “condição” da Carne de Onça como iguaria gastronômica. Agora, o prato é Patrimônio Cultural Imaterial de Curitiba, Patrimônio Cultural Imaterial do Paraná e Indicação Geográfica de Curitiba.
“Quando o primeiro festival foi realizado, em 2014, poucos bares serviam carne de onça, e mesmo assim, em dias específicos. Hoje, o prato está em mais de 200 bares da cidade”, afirma o fundador da Curitiba Honesta, Sergio Medeiros.
A receita tradicional é composta por carne bovina magra moída, temperada com sal, pimenta-do-reino e azeite de oliva. O preparo é montado sobre uma fatia de broa de centeio e coberto com cebola branca e cebolinha picadas. Existem variações do prato em diversos estabelecimentos, mas quem mantém a receita original ganha um selo específico para garantir a fidelidade do prato
Confira a lista de participantes da 10ª edição do Festival da Carne de Onça de Curitiba:
- A Ostra Bêbada – @aostrabebada
- Bar do Alemão – @bardoalemaooficial
- Barbaran – @barbaran_ucrania
- Bom Scotch – @bomscotch
- Burguer Bar – Juvevê e Xaxim – @burguer.bar
- Canabenta – Itupava (@canabenta), Rua Da Música (@canabentaparque) e Shopping Mueller (@canabentamueller)
- Cartolas Sports Bar – @cartolassportbar
- Jabuti – @jabutibar
- Jackson Assados – Quatro Barras – @jackson_assados
- Maia Box – Mercado Municipal – @maiaboxcuritiba
- Maniacs – Bar da Fábrica – @bardamaniacs
- Ninki Pastelaria – @ninkipastelaria
- Nosso Boteco – @nossoboteco_curitiba
- O Bar do Açougueiro – Água Verde (@obardoaçougueiro), Bacacheri (@obardoaçougueirobacacheri) e Batel (@obardoaçougueirobatel)
- Quermesse – Bom Retiro (@barquemesse) e Ecoville (@barquermesse_ecoville)
- Quintal do Monge – @quintaldomonge
- Restaurante Imperial – @restauranteimperial_1966
- Silzeus – @silzeus_bar
Serviço
10º Festival de Carne de Onça de Curitiba
Período: 16 de setembro a 4 de outubro de 2026
Valor único: R$ 29
Informações e cardápio completo: www.curitibahonesta.com.br