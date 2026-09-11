Moro abre 10 pontos de vantagem na disputa pelo governo do Paraná em pesquisa

O instituto Real Time Big Data divulgou nesta sexta-feira (11) uma pesquisa que mostra como está a intenção de voto para o governo do Paraná nas Eleições 2026.
O senador Sergio Moro (PL) aparece na liderança no cenário espontâneo, quando não são apresentados os nomes dos candidatos, com 18% das intenções de voto, e no cenário estimulado, quando a lista é apresentada ao eleitor, com 35%.
Moro também aparece na liderança em todos os cenários testados de segundo turno pelo instituto. Veja abaixo os números.
Pesquisa para governador do Paraná em 2026
O Real Time Big Data fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes dos concorrentes ao cargo).
46% dos paranaenses ainda não decidiram em quem votar para governador, mostra cenário espontâneo
- Sergio Moro (PL): 18%
- Sandro Alex (PSD): 11%
- Requião Filho (PDT): 10%
- Ratinho Jr. (PSD): 3%
- Outros: 3%
- Nulo/Branco: 9%
- Não sabe/Não respondeu: 46%
Moro abre vantagem para Sandro Alex e Requião Filho no cenário estimulado
- Sergio Moro (PL): 35%
- Sandro Alex (PSD): 25%
- Requião Filho (PDT): 21%
- Luiz França (Missão): 2%
- Adriano Funileiro (PCO): 0
- Alexandre Salomão (Mobiliza): 0
- Samuel de Mattos (PSTU): 0
- Tayná Miessa (UP): 0
- Nulo/Branco: 6%
- Não sabe/Não respondeu: 10%
Moro lidera simulações de segundo turno
O Real Time Big Data fez três possíveis cenários de segundo turno para a disputa pelo governo do Paraná:
Sergio Moro x Requião Filho
- Sergio Moro (PL): 53%
- Requião Filho (PDT): 29%
- Nulo/Branco: 7%
- Não sabe/Não respondeu: 11%
Sergio Moro x Sandro Alex
- Sergio Moro (PL): 43%
- Sandro Alex (PSD): 36%
- Nulo/Branco: 10%
- Não sabe/Não respondeu: 11%
Sandro Alex x Requião Filho
- Sandro Alex (PSD): 40%
- Requião Filho (PDT): 31%
- Nulo/Branco: 14%
- Não sabe/Não respondeu: 15%
Metodologia: 1.600 entrevistados pelo Real Time Big Data de 4 a 8 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-08220/2026.