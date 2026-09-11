Moro abre 10 pontos de vantagem na disputa pelo governo do Paraná em pesquisa

O instituto Real Time Big Data divulgou nesta sexta-feira (11) uma pesquisa que mostra como está a intenção de voto para o governo do Paraná nas Eleições 2026.

O senador Sergio Moro (PL) aparece na liderança no cenário espontâneo, quando não são apresentados os nomes dos candidatos, com 18% das intenções de voto, e no cenário estimulado, quando a lista é apresentada ao eleitor, com 35%.

Moro também aparece na liderança em todos os cenários testados de segundo turno pelo instituto. Veja abaixo os números.

Pesquisa para governador do Paraná em 2026

O Real Time Big Data fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes dos concorrentes ao cargo).

46% dos paranaenses ainda não decidiram em quem votar para governador, mostra cenário espontâneo

Sergio Moro (PL): 18%

Sandro Alex (PSD): 11%

Requião Filho (PDT): 10%

Ratinho Jr. (PSD): 3%

Outros: 3%

Nulo/Branco: 9%

Não sabe/Não respondeu: 46%

Moro abre vantagem para Sandro Alex e Requião Filho no cenário estimulado

Sergio Moro (PL): 35%

Sandro Alex (PSD): 25%

Requião Filho (PDT): 21%

Luiz França (Missão): 2%

Adriano Funileiro (PCO): 0

Alexandre Salomão (Mobiliza): 0

Samuel de Mattos (PSTU): 0

Tayná Miessa (UP): 0

Nulo/Branco: 6%

Não sabe/Não respondeu: 10%

Moro lidera simulações de segundo turno

O Real Time Big Data fez três possíveis cenários de segundo turno para a disputa pelo governo do Paraná:

Sergio Moro x Requião Filho

Sergio Moro (PL): 53%

Requião Filho (PDT): 29%

Nulo/Branco: 7%

Não sabe/Não respondeu: 11%

Sergio Moro x Sandro Alex

Sergio Moro (PL): 43%

Sandro Alex (PSD): 36%

Nulo/Branco: 10%

Não sabe/Não respondeu: 11%

Sandro Alex x Requião Filho

Sandro Alex (PSD): 40%

Requião Filho (PDT): 31%

Nulo/Branco: 14%

Não sabe/Não respondeu: 15%

Metodologia: 1.600 entrevistados pelo Real Time Big Data de 4 a 8 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-08220/2026.