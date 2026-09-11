Eleições 2026

Moro abre 10 pontos de vantagem na disputa pelo governo do Paraná em pesquisa

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Bruno Maffi - Gazeta do Povo Wesley Oliveira - Gazeta do Povo
- Atualizado: 11/09/26 12h04
Prefira a Tribuna no Google
Nova pesquisa de intenções de voto para o Governo do Paraná

O instituto Real Time Big Data divulgou nesta sexta-feira (11) uma pesquisa que mostra como está a intenção de voto para o governo do Paraná nas Eleições 2026.

O senador Sergio Moro (PL) aparece na liderança no cenário espontâneo, quando não são apresentados os nomes dos candidatos, com 18% das intenções de voto, e no cenário estimulado, quando a lista é apresentada ao eleitor, com 35%.

Moro também aparece na liderança em todos os cenários testados de segundo turno pelo instituto. Veja abaixo os números.

Pesquisa para governador do Paraná em 2026

O Real Time Big Data fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes dos concorrentes ao cargo).

46% dos paranaenses ainda não decidiram em quem votar para governador, mostra cenário espontâneo

  • Sergio Moro (PL): 18%
  • Sandro Alex (PSD): 11%
  • Requião Filho (PDT): 10%
  • Ratinho Jr. (PSD): 3%
  • Outros: 3%
  • Nulo/Branco: 9%
  • Não sabe/Não respondeu: 46%
+ Leia mais

Moro abre vantagem para Sandro Alex e Requião Filho no cenário estimulado

  • Sergio Moro (PL): 35%
  • Sandro Alex (PSD): 25%
  • Requião Filho (PDT): 21%
  • Luiz França (Missão): 2%
  • Adriano Funileiro (PCO): 0
  • Alexandre Salomão (Mobiliza): 0
  • Samuel de Mattos (PSTU): 0
  • Tayná Miessa (UP): 0
  • Nulo/Branco: 6%
  • Não sabe/Não respondeu: 10%

Moro lidera simulações de segundo turno

O Real Time Big Data fez três possíveis cenários de segundo turno para a disputa pelo governo do Paraná:

Sergio Moro x Requião Filho

  • Sergio Moro (PL): 53%
  • Requião Filho (PDT): 29%
  • Nulo/Branco: 7%
  • Não sabe/Não respondeu: 11%

Sergio Moro x Sandro Alex

  • Sergio Moro (PL): 43%
  • Sandro Alex (PSD): 36%
  • Nulo/Branco: 10%
  • Não sabe/Não respondeu: 11%

Sandro Alex x Requião Filho

  • Sandro Alex (PSD): 40%
  • Requião Filho (PDT): 31%
  • Nulo/Branco: 14%
  • Não sabe/Não respondeu: 15%

Metodologia: 1.600 entrevistados pelo Real Time Big Data de 4 a 8 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-08220/2026.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias do estado do Paraná!
Seguir no Google