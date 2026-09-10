Pesquisa Senado Paraná 2026: Disputa mostra grande diferença entre 1º e 2º colocado

O Instituto Neokemp divulgou nesta quinta-feira (10) uma nova pesquisa com as intenções de voto para o Senado pelo Paraná nas eleições 2026.

Os candidatos com mais menção do eleitorado paranaense são Deltan Dallagnol (Novo), com 47,4%, e Filipe Barros (PL), com 37,7%. Neste ano, o eleitor vai votar para dois senadores. O primeiro turno ocorre no dia 4 de outubro.

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Pesquisa para senador pelo Paraná em 2026

O Instituto Neokemp apresentou aos entrevistados um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes), no qual responderam em que candidato votariam para a primeira e para a segunda cadeira ao Senado. O resultado abaixo é a soma do primeiro e do segundo votos e por isso o total chega a 200%.

Cenário estimulado

Metodologia: 1.008 entrevistados pela Neokemp de 8 a 10 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Jornal O Correio do Povo. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 3,1 pontos percentuais. Registro no TSE nº PR-04426/2026.