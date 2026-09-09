Nova pesquisa destaca disputa entre Moro, Sandro Alex e Requião Filho para o governo do PR

O instituto Real Time Big Data divulgou, na última sexta-feira (28), uma pesquisa que mostra como está a intenção de voto para o governo do Paraná nas eleições 2026.

Sergio Moro (PL) lidera o cenário estimulado de primeiro turno com 35% das intenções de voto contra 23% de Sandro Alex (PSD) e 20% de Requião Filho (PDT), conforme a pesquisa eleitoral.

Nas simulações de segundo turno, Moro venceria Sandro Alex e Requião Filho. No confronto entre estes dois últimos, o candidato do PSD fica na frente.

No cenário espontâneo, 51% dos entrevistados disseram que não sabem em quem votar para governador do Paraná.

Pesquisa para governador do Paraná em 2026

O Real Time Big Data fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes).

Mais da metade ainda não decidiu em quem votar, conforme pesquisa espontânea

Sergio Moro (PL): 16%

Sandro Alex (PSD): 9%

Requião Filho (PDT): 7%

Ratinho Junior (PSD): 4%

Outros: 3%

Nulo/Branco: 10%

Não sabe/Não respondeu: 51%

No cenário estimulado, Sergio Moro aparece na liderança

Sergio Moro (PL): 35%

Sandro Alex (PSD): 23%

Requião Filho (PDT): 20%

Luiz França (Missão): 2%

Outros*: 1%

Nulo/Branco: 6%

Não sabe/Não respondeu: 13%

*Adriano Funileiro (PCO), Alexandre Salomão (Mobiliza), Samuel de Mattos (PSTU) e Tayná Miessa (UP), somados, atingiram 1%.

Segundo turno para governador do Paraná em 2026

O Real Time Big Data fez três possíveis cenários de segundo turno para a disputa pelo governo do Paraná:

Sergio Moro x Requião Filho

Sergio Moro (PL): 54%

Requião Filho (PDT): 27%

Nulo/Branco: 10%

Não sabe/Não respondeu: 9%

Sergio Moro x Sandro Alex

Sergio Moro (PL): 44%

Sandro Alex (PSD): 32%

Nulo/Branco: 13%

Não sabe/Não respondeu: 11%

Sandro Alex x Requião Filho

Sandro Alex (PSD): 35%

Requião Filho (PDT): 30%

Nulo/Branco: 17%

Não sabe/Não respondeu: 18%

Rejeição para governador do Paraná

O Real Time Big Data também mediu a rejeição aos candidatos, perguntando em quem o eleitor não votaria para o cargo de governador. Cada entrevistado podia indicar apenas um nome. O resultado foi:

Requião Filho (PDT): 41%

Sergio Moro (PL): 39%

Sandro Alex (PSD): 29%

Luiz França (Missão): 25%

Tayná Miessa (UP): 22%

Alexandre Salomão (Mobiliza): 21%

Adriano Funileiro (PCO): 18%

Samuel de Mattos (PSTU): 17%

Não sabe/Não respondeu: 2%

Metodologia: 1.600 entrevistados pelo Real Time Big Data de 24 a 27 de agosto de 2026. A pesquisa foi contratada pela Real Time Midia. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-07845/2026.