Nova pesquisa: Flávio Bolsonaro abre 7 pontos em simulação de segundo turno para 2026

O instituto Gerp divulgou nesta quarta-feira (9) uma nova pesquisa com as intenções de voto para presidente da República nas eleições 2026.

O cenário estimulado de primeiro turno mostra Flávio Bolsonaro (PL) numericamente à frente de Lula (PT), mas a vantagem de 3 pontos percentuais configura empate técnico dentro da margem de erro.

Na simulação de segundo turno, Flávio abre 7 pontos percentuais para Lula, o que daria a vitória no embate direto ao candidato do PL.

Há um dado adicional: a pesquisa espontânea mostra que 27% dos entrevistados ainda não sabem em quem votar para presidente. O primeiro turno ocorre em 4 de outubro.

Pesquisa Gerp para presidente da República em 2026

A Gerp fez um cenário espontâneo (quando não são mostrados os nomes dos candidatos previamente) e um cenário estimulado (quando são mostrados os concorrentes para escolha do eleitor) para o primeiro turno, incluindo Pablo Marçal (PRTB), que está inelegível. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem até 14 de setembro para julgar e homologar ou barrar os registros dos presidenciáveis.

Na pesquisa espontânea, Flávio Bolsonaro e Lula empatam tecnicamente

Flávio Bolsonaro (PL): 33%

Lula (PT): 30%

Escritor Augusto Cury (Avante): 4%

Renan Santos (Missão): 3%

Ronaldo Caiado (PSD): 2%

Zema (Novo): 0%

Pablo Marçal (PRTB): 0%

Hertz Dias (PSTU): 0%

Rui Costa Pimenta (PCO): 0%

Outros: 0%

Não sabe: 27%

Empate técnico entre Flávio e Lula se estende para o cenário estimulado

Flávio Bolsonaro (PL): 37%

Lula (PT): 34%

Escritor Augusto Cury (Avante): 6%

Ronaldo Caiado (PSD): 5%

Renan Santos (Missão): 4%

Pablo Marçal (PRTB): 2%

Zema (Novo): 1%

Samara (UP): 0%

Rui Costa Pimenta (PCO): 0%

Hertz Dias (PSTU): 0%

Clariana Barão (DC): 0%

Nenhum deles: 4%

Não sabe: 8%

Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Edmilson Costa (PCB) não foram citados.

Segundo turno para presidente pela Gerp

O instituto Gerp simulou um cenário de segundo turno.

Lula x Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro (PL): 47%

Lula (PT): 40%

Nenhum deles: 11%

Não sabe/não respondeu: 3%

Rejeição para presidente da República em 2026

A Gerp quis saber dos entrevistados em quais dos candidatos apresentados eles não votariam de jeito nenhum para presidente da República. O resultado foi:

Lula (PT): 49%

Flávio Bolsonaro (PL): 40%

Renan Santos (Missão): 9%

Pablo Marçal (PRTB): 8%

Zema (Novo): 8%

Ronaldo Caiado (PSD): 8%

Escritor Augusto Cury (Avante):7%

Rui Costa Pimenta (PCO): 6%

Samara (UP): 6%

Edmilson Costa (PCB): 6%

Clariana Barão (DC): 6%

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 5%

Hertz Dias (PSTU): 5%

Não votaria em nenhum deles: 2%

Poderia votar em qualquer um deles: 2%

Não sabe: 5%

Metodologia: 2.400 entrevistados pela Gerp de 3 a 8 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95,55%. Margem de erro: 2,0 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-00251/2026.