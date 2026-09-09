Nova pesquisa: Flávio Bolsonaro abre 7 pontos em simulação de segundo turno para 2026

O instituto Gerp divulgou nesta quarta-feira (9) uma nova pesquisa com as intenções de voto para presidente da República nas eleições 2026.
O cenário estimulado de primeiro turno mostra Flávio Bolsonaro (PL) numericamente à frente de Lula (PT), mas a vantagem de 3 pontos percentuais configura empate técnico dentro da margem de erro.
Na simulação de segundo turno, Flávio abre 7 pontos percentuais para Lula, o que daria a vitória no embate direto ao candidato do PL.
Há um dado adicional: a pesquisa espontânea mostra que 27% dos entrevistados ainda não sabem em quem votar para presidente. O primeiro turno ocorre em 4 de outubro.
Pesquisa Gerp para presidente da República em 2026
A Gerp fez um cenário espontâneo (quando não são mostrados os nomes dos candidatos previamente) e um cenário estimulado (quando são mostrados os concorrentes para escolha do eleitor) para o primeiro turno, incluindo Pablo Marçal (PRTB), que está inelegível. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem até 14 de setembro para julgar e homologar ou barrar os registros dos presidenciáveis.
Na pesquisa espontânea, Flávio Bolsonaro e Lula empatam tecnicamente
- Flávio Bolsonaro (PL): 33%
- Lula (PT): 30%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 4%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Ronaldo Caiado (PSD): 2%
- Zema (Novo): 0%
- Pablo Marçal (PRTB): 0%
- Hertz Dias (PSTU): 0%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 0%
- Outros: 0%
- Não sabe: 27%
Empate técnico entre Flávio e Lula se estende para o cenário estimulado
- Flávio Bolsonaro (PL): 37%
- Lula (PT): 34%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 6%
- Ronaldo Caiado (PSD): 5%
- Renan Santos (Missão): 4%
- Pablo Marçal (PRTB): 2%
- Zema (Novo): 1%
- Samara (UP): 0%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 0%
- Hertz Dias (PSTU): 0%
- Clariana Barão (DC): 0%
- Nenhum deles: 4%
- Não sabe: 8%
Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Edmilson Costa (PCB) não foram citados.
Segundo turno para presidente pela Gerp
O instituto Gerp simulou um cenário de segundo turno.
Lula x Flávio Bolsonaro
- Flávio Bolsonaro (PL): 47%
- Lula (PT): 40%
- Nenhum deles: 11%
- Não sabe/não respondeu: 3%
Rejeição para presidente da República em 2026
A Gerp quis saber dos entrevistados em quais dos candidatos apresentados eles não votariam de jeito nenhum para presidente da República. O resultado foi:
- Lula (PT): 49%
- Flávio Bolsonaro (PL): 40%
- Renan Santos (Missão): 9%
- Pablo Marçal (PRTB): 8%
- Zema (Novo): 8%
- Ronaldo Caiado (PSD): 8%
- Escritor Augusto Cury (Avante):7%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 6%
- Samara (UP): 6%
- Edmilson Costa (PCB): 6%
- Clariana Barão (DC): 6%
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 5%
- Hertz Dias (PSTU): 5%
- Não votaria em nenhum deles: 2%
- Poderia votar em qualquer um deles: 2%
- Não sabe: 5%
Metodologia: 2.400 entrevistados pela Gerp de 3 a 8 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95,55%. Margem de erro: 2,0 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-00251/2026.