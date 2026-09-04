Deltan, Gleisi e Curi lideram nova pesquisa para o Senado no Paraná

O instituto IRG Pesquisas divulgou nesta sexta-feira (4) um levantamento com as intenções de voto para as duas cadeiras ao Senado pelo Paraná nas eleições de 2026. Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados, 62,2% dos entrevistados disseram que não sabem em quem votar.

Quando a lista é apresentada, no cenário estimulado, Deltan Dallagnol (Novo), Gleisi Hoffmann (PT) e Alexandre Curi (Republicanos) são os mais citados para o primeiro voto.

Para o segundo voto, as intenções de voto ficam pulverizadas entre mais candidatos. Os números foram publicados pelo portal Ric.com.br.

Pesquisa para senadores pelo Paraná em 2026

O IRG Pesquisas fez cenário espontâneo (quando não são mostrados os nomes dos candidatos) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes) para primeiro e segundo votos para o Senado.

+ Leia mais Nova pesquisa no Paraná tem candidatos e vices na disputa. veja os números

Para o primeiro voto, três candidatos se destacam

Deltan Dallagnol (Novo): 23,7%

Gleisi (PT): 20,2%

Alexandre Curi (Republicanos): 19,8%

Filipe Barros (PL): 12,3%

Cristina Graeml (PSD): 5,0%

Dr. Rosinha (PT): 3,1%

Karen Guerreiro (Missão): 0,9%

Joaquim do MLB (UP): 0,3%

Marcelo Marcelino (PCO): 0,2%

Nenhum/Branco/Nulo: 5,7%

Não sabe/Não respondeu: 8,8%

Para o segundo voto, a intenção de voto fica pulverizada

Filipe Barros (PL): 12,8%

Dr. Rosinha (PT): 12,4%

Alexandre Curi (Republicanos): 12,3%

Deltan Dallagnol (Novo): 12,1%

Cristina Graeml (PSD): 10,8%

Gleisi (PT): 6,8%

Karen Guerreiro (Missão): 1,4%

Marcelo Marcelino (PCO): 0,8%

Joaquim do MLB (UP): 0,4%

Nenhum/Branco/Nulo: 12,8%

Não sabe/Não respondeu: 17,4%

Na pesquisa espontânea, mais de 60% não sabe em quem votar

Deltan Dallagnol (Novo): 11,6%

Gleisi (PT): 9,3%

Alexandre Curi (Republicanos): 7,2%

Filipe Barros (PL): 3,2%

Cristina Graeml (PSD): 0,8%

Dr. Rosinha (PT): 0,7%

Alvaro Dias (MDB): 0,4%

Karen Guerreiro (Missão): 0,3%

Nenhum/Branco/Nulo: 4,3%

Não sabe/Não respondeu: 62,2%

Metodologia: 1.200 entrevistados pelo IRG Pesquisas de 31 de agosto a 3 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pela TV Independência Ltda. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,83 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-02179/2026.