Eleições

Nova pesquisa no Paraná tem candidatos e vices na disputa. veja os números

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Gustavo Ribeiro - Gazeta do Povo Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 04/09/26 08h55
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Nova pesquisa de intenções de voto para o Governo do Paraná

O instituto IRG Pesquisas divulgou nesta sexta-feira (4) uma pesquisa com as intenções de voto para governador do Paraná nas eleições de 2026. O cenário estimulado de primeiro turno da pesquisa apresenta as chapas incluindo o candidato a vice.

A chapa liderada por Sergio Moro (PL) fica na frente com 38,8% das intenções de voto. Na sequência aparecem, empatados dentro da margem de erro, as chapas de Sandro Alex (PSD) e de Requião Filho (PDT).

Nas simulações de segundo turno, Moro e Sandro Alex empatam tecnicamente. No confronto com Requião Filho, tanto Moro como Sandro Alex venceriam. Os números foram divulgados pelo portal Ric.com.br.

Pesquisa para governador do Paraná em 2026

O IRG Pesquisas fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes) com a chapa completa, incluindo candidato a vice.

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No cenário estimulado com as chapas, Sergio Moro lidera

  • Sergio Moro (PL) e Edson Vasconcelos (PL): 38,8%
  • Sandro Alex (PSD) e Rafael Greca (MDB): 27,0%
  • Requião Filho (PDT) e Michele Caputo (Solidariedade): 21,8%
  • Luiz França (Missão) e João Adolfo (Missão): 0,9%
  • Tayná Miessa (UP) e William Araki (UP): 0,3%
  • Adriano Teixeira (PCO) e José Carlos (PCO): 0,0%
  • Alexandre Salomão (Mobiliza) e Daiana Criminácio (Missão): 0,0%
  • Samuel de Mattos (PSTU) e Helena Figueiredo (PSTU): 0,0%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 4,2%
  • Não sabe/Não respondeu: 7,0%

No cenário espontâneo, mais da metade não sabe em quem votar

  • Sergio Moro (PL): 18,4%
  • Sandro Alex (PSD): 10,4%
  • Requião Filho (PDT): 9,2%
  • Ratinho Junior (PSD): 2,6%
  • Alexandre Curi (Republicanos): 0,6%
  • Rafael Greca (MDB): 0,3%
  • Luiz França (Missão): 0,2%
  • Outros nomes citados: 
  • Nenhum/Branco/Nulo: 4,0%
  • Não sabe/Não respondeu: 54,3%

Segundo turno para governador do Paraná

O IRG Pesquisas simulou três cenários de segundo turno na disputa ao governo do Paraná, também com chapa completa.

Sergio Moro x Sandro Alex

  • Sergio Moro (PL) e Edson Vasconcelos (PL): 44,8%
  • Sandro Alex (PSD) e Rafael Greca (MDB): 40,5%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 7,6%
  • Não sabe/Não respondeu: 7,1%

Sergio Moro x Requião Filho

  • Sergio Moro (PL) e Edson Vasconcelos (PL): 57,5%
  • Requião Filho (PDT) e Michele Caputo (Solidariedade): 31,2%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 5,3%
  • Não sabe/Não respondeu: 6,0%

Sandro Alex x Requião Filho

  • Sandro Alex (PSD) e Rafael Greca (MDB): 52,9%
  • Requião Filho (PDT) e Michele Caputo (Solidariedade): 28,6%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 13,6%
  • Não sabe/Não respondeu: 4,9%

Metodologia: 1.200 entrevistados pelo IRG Pesquisas de 31 de agosto a 3 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pela TV Independência Ltda. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,83 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-02179/2026.

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