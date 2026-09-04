Nova pesquisa no Paraná tem candidatos e vices na disputa. veja os números

O instituto IRG Pesquisas divulgou nesta sexta-feira (4) uma pesquisa com as intenções de voto para governador do Paraná nas eleições de 2026. O cenário estimulado de primeiro turno da pesquisa apresenta as chapas incluindo o candidato a vice.

A chapa liderada por Sergio Moro (PL) fica na frente com 38,8% das intenções de voto. Na sequência aparecem, empatados dentro da margem de erro, as chapas de Sandro Alex (PSD) e de Requião Filho (PDT).

Nas simulações de segundo turno, Moro e Sandro Alex empatam tecnicamente. No confronto com Requião Filho, tanto Moro como Sandro Alex venceriam. Os números foram divulgados pelo portal Ric.com.br.

Pesquisa para governador do Paraná em 2026

O IRG Pesquisas fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes) com a chapa completa, incluindo candidato a vice.

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No cenário estimulado com as chapas, Sergio Moro lidera

Sergio Moro (PL) e Edson Vasconcelos (PL): 38,8%

Sandro Alex (PSD) e Rafael Greca (MDB): 27,0%

Requião Filho (PDT) e Michele Caputo (Solidariedade): 21,8%

Luiz França (Missão) e João Adolfo (Missão): 0,9%

Tayná Miessa (UP) e William Araki (UP): 0,3%

Adriano Teixeira (PCO) e José Carlos (PCO): 0,0%

Alexandre Salomão (Mobiliza) e Daiana Criminácio (Missão): 0,0%

Samuel de Mattos (PSTU) e Helena Figueiredo (PSTU): 0,0%

Nenhum/Branco/Nulo: 4,2%

Não sabe/Não respondeu: 7,0%

No cenário espontâneo, mais da metade não sabe em quem votar

Sergio Moro (PL): 18,4%

Sandro Alex (PSD): 10,4%

Requião Filho (PDT): 9,2%

Ratinho Junior (PSD): 2,6%

Alexandre Curi (Republicanos): 0,6%

Rafael Greca (MDB): 0,3%

Luiz França (Missão): 0,2%

Outros nomes citados:

Nenhum/Branco/Nulo: 4,0%

Não sabe/Não respondeu: 54,3%

Segundo turno para governador do Paraná

O IRG Pesquisas simulou três cenários de segundo turno na disputa ao governo do Paraná, também com chapa completa.

Sergio Moro x Sandro Alex

Sergio Moro (PL) e Edson Vasconcelos (PL): 44,8%

Sandro Alex (PSD) e Rafael Greca (MDB): 40,5%

Nenhum/Branco/Nulo: 7,6%

Não sabe/Não respondeu: 7,1%

Sergio Moro x Requião Filho

Sergio Moro (PL) e Edson Vasconcelos (PL): 57,5%

Requião Filho (PDT) e Michele Caputo (Solidariedade): 31,2%

Nenhum/Branco/Nulo: 5,3%

Não sabe/Não respondeu: 6,0%

Sandro Alex x Requião Filho

Sandro Alex (PSD) e Rafael Greca (MDB): 52,9%

Requião Filho (PDT) e Michele Caputo (Solidariedade): 28,6%

Nenhum/Branco/Nulo: 13,6%

Não sabe/Não respondeu: 4,9%

Metodologia: 1.200 entrevistados pelo IRG Pesquisas de 31 de agosto a 3 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pela TV Independência Ltda. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,83 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-02179/2026.