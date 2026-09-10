Nova pesquisa para governador do Paraná tem reviravolta na 2ª colocação

O instituto Neokemp divulgou nesta quinta-feira (10) nova pesquisa com as intenções de voto para governador do Paraná nas eleições 2026.

O senador Sergio Moro (PL) abre vantagem de 25 pontos percentuais para o segundo colocado, o candidato Requião Filho (PDT). Com 48,8% das intenções de voto, Moro ampliou o total para a pesquisa anterior do mesmo instituto, divulgada no dia 25 de agosto — ele somava então 46,9%.

Sandro Alex (PSD) aparece na terceira colocação do cenário estimulado, conforme a sondagem eleitoral divulgada pelo Neokemp. O candidato do PSD também ampliou suas intenções de voto: passou de 17,7% para 20,4%.

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Pesquisa para governador do Paraná em 2026

A pesquisa do Instituto Neokemp apresentou um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes dos concorrentes) aos entrevistados.

Sergio Moro lidera com vantagem de 25 pontos

Os candidatos Adriano Funileiro (PCO) e Samuel de Mattos (PSTU) não pontuaram.

Rejeição para governador do Paraná

O Instituto Neokemp também mediu a rejeição aos candidatos, perguntando em quem não votariam de jeito nenhum para governador do estado. O resultado foi:

Requião Filho (PDT): 48,8%

Sergio Moro (PL): 31,3%

Sandro Alex (PSD): 6,3%

Tayná Miessa (UP): 2,6%

Luiz França (Missão): 2,1%

Adriano Funileiro (PCO): 1,7%

Samuel de Mattos (PSTU): 0,1%

Alexandre Salomão (Mobiliza): 0,1%

Rejeita todos: 2,5%

Não rejeita ninguém: 4,7%

Metodologia: 1.008 entrevistados pela Neokemp de 8 a 10 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Jornal O Correio do Povo. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 3,1 pontos percentuais. Registro no TSE nº PR-04426/2026