Eleições 2026

Nova pesquisa para governador do Paraná tem reviravolta na 2ª colocação

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Roberta Ribeiro - Gazeta do Povo
- Atualizado: 10/09/26 09h20
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Nova pesquisa de intenções de voto para o Governo do Paraná

O instituto Neokemp divulgou nesta quinta-feira (10) nova pesquisa com as intenções de voto para governador do Paraná nas eleições 2026.

O senador Sergio Moro (PL) abre vantagem de 25 pontos percentuais para o segundo colocado, o candidato Requião Filho (PDT). Com 48,8% das intenções de voto, Moro ampliou o total para a pesquisa anterior do mesmo instituto, divulgada no dia 25 de agosto — ele somava então 46,9%.

Sandro Alex (PSD) aparece na terceira colocação do cenário estimulado, conforme a sondagem eleitoral divulgada pelo Neokemp. O candidato do PSD também ampliou suas intenções de voto: passou de 17,7% para 20,4%.

>> Veja aqui todas as pesquisas que ja foram publicadas para as eleições 2026

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Pesquisa para governador do Paraná em 2026

A pesquisa do Instituto Neokemp apresentou um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes dos concorrentes) aos entrevistados.

Sergio Moro lidera com vantagem de 25 pontos

Os candidatos Adriano Funileiro (PCO) e Samuel de Mattos (PSTU) não pontuaram.

Rejeição para governador do Paraná 

O Instituto Neokemp também mediu a rejeição aos candidatos, perguntando em quem não votariam de jeito nenhum para governador do estado. O resultado foi:

  • Requião Filho (PDT): 48,8%
  • Sergio Moro (PL): 31,3%
  • Sandro Alex (PSD): 6,3%
  • Tayná Miessa (UP): 2,6%
  • Luiz França (Missão): 2,1%
  • Adriano Funileiro (PCO): 1,7%
  • Samuel de Mattos (PSTU): 0,1%
  • Alexandre Salomão (Mobiliza): 0,1%
  • Rejeita todos: 2,5%
  • Não rejeita ninguém: 4,7%

Metodologia: 1.008 entrevistados pela Neokemp de 8 a 10 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Jornal O Correio do Povo. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 3,1 pontos percentuais. Registro no TSE nº PR-04426/2026

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