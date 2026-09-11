Pesquisa mostra disputa acirrada pelo Senado no Paraná por diferença de 2%

O instituto Real Time Big Data divulgou nesta sexta-feira (11) uma pesquisa que mostra como está a intenção de voto para o Senado pelo Paraná nas Eleições 2026.

O candidato Deltan Dallagnol (Novo) tem 19% das intenções de voto, seguido por Alexandre Curi (Republicanos) e Filipe Barros (PL), ambos com 18%, e Gleisi Hoffmann (PT) com 16%. Todos eles estão tecnicamente empatados na primeira posição.

A candidata Cristina Graeml (PSD) também entra na briga pela segunda vaga com 14% das intenções de voto, tecnicamente empatada com Curi, Barros e Gleisi. A margem de erro é dois pontos percentuais para mais ou para menos. Neste ano, cada estado brasileiro vai eleger dois senadores.

Pesquisa para senador pelo Paraná em 2026

O Real Time Big Data testou um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes dos candidatos). O resultado abaixo é o consolidado do primeiro e segundo votos, reduzidos para 100%.

Cenário estimulado

Deltan Dallagnol (Novo): 19%

Alexandre Curi (Republicanos): 18%

Filipe Barros (PL): 18%

Gleisi (PT): 16%

Cristina Graeml (PSD): 14%

Dr Rosinha (PT): 5%

Karen Guerreiro (Missão): 1%

Joaquim do MLB (UP): 0%

Marcelo Marcelino (PCO): 0%

Nulo/Branco: 4%

Não sabe/Não respondeu: 5%

Metodologia: 1.600 entrevistados pelo Real Time Big Data de 4 a 8 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-08220/2026.