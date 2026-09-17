Moro chega a 50,7% dos votos válidos para Governo do Paraná em nova pesquisa

Uma nova pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quinta-feira (17) mostra como está a disputa para o governo do Paraná nas Eleições 2026.

No cenário estimulado de primeiro turno, Sergio Moro (PL) chega a 49,1% das intenções de voto, seguido por Requião Filho (PDT), com 28,2%, e por Sandro Alex (PSD), com 18,6%. Considerando-se apenas os votos válidos (excluídos os brancos, nulos e indecisos) Moro tem 50,7%; Requião Filho, 29,1%; e Sandro Alex, 19,2%.

Já nos cenários simulados de segundo turno, Moro venceria Sandro Alex, por 58,7% a 41,3% dos votos válidos; e Requião Filho, por 60,6% a 39,4%. Em um possível embate direto entre os candidatos do PSD e do PDT, Sandro Alex venceria por 61,6% a 39,4%, considerados os votos válidos.

A pesquisa também mediu a aprovação do atual governador Ratinho Junior (PSD): 63% o aprovam, 6% não souberam responder e 30% o desaprovam. O presidente Lula (PT) é desaprovado por 59% dos entrevistados e aprovado por 38% — 3% não souberam.

Já na pergunta sobre a próxima gestão estadual, 54,1% responderam que preferem um governador que faça uma festão diferente da atual, enquanto 41,2% dizem preferir alguém que dê continuidade ao que está sendo feito; 4,6% não souberam responder ao questionamento.

Pesquisa para governo do Paraná em 2026

O levantamento apresentou um cenário estimulado (quando os nomes dos concorrentes são apresentados previamente) de primeiro turno. O instituto mostrou os resultados tanto com votos totais como votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos.

Moro tem mais de 50% dos votos válidos em cenário estimulado

Sergio Moro (PL): 50,7%

Requião Filho (PDT): 29,1%

Sandro Alex (PSD): 19,2%

Luiz França (Missão): 0,9%

Outros: 0,2%

Sergio Moro lidera cenário estimulado com votos totais

Sergio Moro (PL): 49,1%

Requião Filho (PDT): 28,2%

Sandro Alex (PSD): 18,6%

Luiz França (Missão): 0,9%

Tayná Miessa (UP): 0,1%

Adriano Funileiro (PCO) – 0,1%

Branco/Nulo: 0,2%

Não sabe: 2,9%

Os candidatos Samuel de Mattos (PSTU) e Doutor Alexandre Salomão (Mobiliza) não pontuaram.

Segundo turno para governo do Paraná

O levantamento testou três confrontos diretos em eventual segundo turno para o governo estadual.

Sergio Moro x Sandro Alex – votos válidos

Sergio Moro (PL): 58,7%

Sandro Alex (PSD): 41,3%

Sergio Moro x Sandro Alex – votos totais

Sergio Moro (PL): 50,4%

Sandro Alex (PSD): 35,5%

Branco/Nulo/Não sabe: 14%

Sergio Moro x Requião Filho – votos válidos

Sergio Moro (PL): 60,6%

Requião Filho (PDT): 39,4%

Sergio Moro x Requião Filho – votos totais

Sergio Moro (PL): 57%

Requião Filho (PDT): 37,1%

Branco/Nulo/Não sabe: 5,8%

Sandro Alex x Requião Filho – votos válidos

Sandro Alex (PSD): 61,6%

Requião Filho (PDT): 38,4%

Sandro Alex x Requião Filho – votos totais

Sandro Alex (PSD): 49,1%

Requião Filho (PDT): 30,6%

Branco/Nulo/Não sabe: 20,2%

Metodologia: AtlasIntel entrevistou 1.794 pessoas no estado do Paraná do dia 11 a 16 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PR-02671/2026.