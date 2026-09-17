Lula e Flávio Bolsonaro estão empatados e levam decisão para segundo turno em pesquisa

O PoderData, instituto responsável pelas pesquisas do Grupo Poder360, divulgou nesta quinta-feira (17) um novo levantamento com as intenções de voto para presidente da República nas Eleições 2026.

O presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) estão tecnicamente empatados. No primeiro turno, Lula chega a 37% das intenções de voto, contra 36% de Flávio.

Em um confronto direto de segundo turno simulado entre os dois, a vantagem numérica é de Flávio, mas ainda dentro da margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos: o candidato do PL alcança 46% contra 44% do presidente petista.

Pesquisa PoderData para presidente da República em 2026

O PoderData gerou, para o primeiro turno, um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes dos concorrentes previamente para escolha do eleitor). O cenário ainda tem o nome de Pablo Marçal (PRTB), cuja candidatura foi indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele foi substituído por Leonardo Avalanche (PRTB), que não foi testado nesta pesquisa.

Lula fica numericamente a frente no cenário estimulado

Lula (PT): 37%

Flávio Bolsonaro (PL): 36%

Escritor Augusto Cury (Avante): 8%

Renan Santos (Missão): 3%

Ronaldo Caiado (PSD): 3%

Hertz Dias (PSTU): 2%

Zema (Novo): 1%

Pablo Marçal (PRTB): 1%

Samara (UP): 1%

Clariana Barão (DC): 1%

Rui Costa Pimenta (PCO): 1%

Branco/Nulo: 4%

Não sabe: 2%

Os candidatos Edmilson Costa (PCB) e Veterinário Wilson Grassi (Democrata) não pontuaram.

Segundo turno para presidente pelo PoderData

Foram simulados pelo instituto de pesquisa três cenários de segundo turno.

Flávio Bolsonaro x Lula

Flávio Bolsonaro (PL): 46%

Lula (PT): 44%

Branco/nulo: 8%

Não sabe: 2%

Flávio Bolsonaro x Augusto Cury

Flávio Bolsonaro (PL): 43%

Escritor Augusto Cury (Avante): 36%

Branco/nulo: 18%

Não sabe: 2%

Augusto Cury x Lula

Escritor Augusto Cury (Avante): 45%

Lula (PT): 42%

Branco/nulo: 11%

Não sabe: 2%

Metodologia: 3.000 entrevistados pelo PoderData do dia 13 a 16 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Registro no TSE nº BR-00360/2026.