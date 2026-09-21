BR-476 tem erosões e quedas de barreira em vários pontos no Paraná nesta segunda (21)

As rodovias federais (BRs) e estaduais (PRs) que cortam o Paraná têm movimentação de obras, serviços de manutenção e intervenções programadas nesta segunda-feira (21). Os motoristas devem ficar atentos às alterações no tráfego e aos trechos com restrições de faixa.

Rodovias Federais (BRs)

BR-476/Estrada da Ribeira (Adrianópolis / Tunas do Paraná / Bocaiúva do Sul) Situação crítica na ligação com o Vale do Ribeira. A rodovia apresenta interdição total no km 5,6 (Adrianópolis), por erosão da pista, e no km 46,7 (Tunas do Paraná), devido à queda de barreira — com equipes do DNIT trabalhando na desobstrução.

Há interdições parciais em Adrianópolis nos quilômetros 10,3; 11,7; 14,1; 14,6 (pavimento cedeu); 15,7; 19,1; 20,7; 21,5; 24,5; 29,6; 33,2; 34,7 e 36. Em Tunas do Paraná, bloqueios parciais nos km 45,1 e 55,1 (quedas de barreira), km 47,3 (erosão) e km 54. Em Bocaiúva do Sul, tráfego em meia pista no km 88,8 (erosão) e alerta de atenção no km 97,3 devido ao risco de queda de árvores sobre a pista.

BR-277 (São José dos Pinhais/Curitiba/Litoral)

Trabalhos de ampliação de capacidade ocupam ambos os sentidos do km 68 ao km 83. Do km 00 ao km 60 (sentido Litoral), equipes realizam serviços de conservação e manutenção em ambos os sentidos, com possibilidade de interdição de faixas.

BR-163 (Guaíra/Divisa MS)

A Ponte Ayrton Senna, na ligação entre Guaíra (PR) e Mundo Novo (MS), teve a retomada dos trabalhos de reparos estruturais e manutenção do pavimento nesta segunda-feira (21), gerando alterações e retenções pontuais na circulação sobre a estrutura.

BR-376 (Maringá/Mandaguaçu)

No Contorno Norte de Maringá, ocorrem reparos superficiais entre os km 2 e 3, com bloqueio da Faixa 2. Em Mandaguaçu, serviços de fresagem interditam a Faixa 2 entre o km 141,8 e o km 143,2.

BR-369 (Cornélio Procópio/Cambará/Jataizinho/Ibiporã)

Frentes de ampliação seguem ativas em ambos os sentidos do km 04 ao km 22. Entre Jataizinho e Ibiporã (km 121 ao km 135), trabalhos de pintura manual na sinalização causam interdição intermitente das Faixas 1 e 2.

BR-153 (Jacarezinho/Tibagi)

Serviços de ampliação ocupam a rodovia em ambos os sentidos entre o km 01 e o km 52.

Rodovias Estaduais (PRs)

PR-323 (Francisco Alves)

Obras de pavimentação asfáltica com fresagem e recomposição entre o km 537 e o km 538. O tráfego opera com retenção no sistema Pare e Siga.

PR-092 (Wenceslau Braz/Jaguariaíva)

Serviços de conservação e manutenção da via acontecem em ambos os sentidos entre o km 204 e o km 250.

PR-151 (Carambeí/Ponta Grossa)

Equipes executam trabalhos de manutenção da pista na altura do km 300, no sentido Carambeí, com restrição parcial de faixa.