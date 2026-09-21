Angra, Detonautas, Xuxa e Henrique & Juliano: o que fazer em Curitiba nesta semana?

Curitiba começa a semana com uma agenda cultural que reúne música, grandes shows, teatro e experiências para diferentes públicos. Entre os destaques estão a abertura da temporada 2026/2027 da Orquestra Novva, no Guairão, e a programação especial da ocupação Vestir o Olhar, no Pátio Batel. Já na sexta-feira (25), Detonautas e Angra movimentam a cidade com apresentações na Ópera de Arame e no Live Curitiba.
O fim de semana concentra ainda mais atrações, com Xuxa, Henrique & Juliano e CPM22 em diferentes palcos da capital. A programação também inclui a estreia da comédia Baixa Sociedade, com Luiz Fernando Guimarães, o espetáculo Diana, A Princesa do Povo e o stand-up Geriatricus. Entre os eventos gratuitos, a semana Viva PkB reúne palestras sobre longevidade e bem-estar no ParkShoppingBarigüi.
Confira, a seguir, a agenda cultural desta semana:
Shows e concertos
Orquestra Novva – Abertura da Temporada 2026/2027
O programa da noite reúne obras que transitam entre o contemporâneo e o contemplativo, apresentando ao público curitibano um repertório diverso que reflete a identidade artística da Orquestra Novva, além de outras surpresas.
Data: Quarta-feira (23);
Local: Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão);
Ingressos: Venda no DiskIngressos (Com desconto para ClubeDisk).
Detonautas
A apresentação integra a turnê do novo álbum “Rádio Love Nacional”, lançado em março deste ano, e promete levar ao público uma experiência que une os grandes clássicos da trajetória da banda com as músicas que marcam sua nova fase artística.
Data: Sexta-feira (25), às 20h;
Local: Ópera de Arame;
Ingressos: Venda no DiskIngressos (Desconto ClubeDisk e Clube Cult).
Angra
Angra desembarca em Curitiba com a turnê especial Holy Land 30th Anniversary, celebrando três décadas de um dos álbuns mais importantes do metal brasileiro e mundial.
Data: Sexta-feira (25/9), às 23h;
Local: Live Curitiba;
Ingressos: Venda na Bilheteria Digital.
Xuxa
A turnê “O Último Voo da Nave” traz projeções, efeitos visuais, iluminação imersiva e a participação de personagens que marcaram época no universo da artista. O show percorre diferentes momentos da carreira, desde o Xou da Xuxa até os sucessos do cinema.
Data: Sábado (26), às 20h;
Local: Arena da Baixada (Estádio Joaquim Américo);
Ingressos: Venda na Eventim.
Henrique & Juliano
A turnê Manifesto Musical é uma celebração da trajetória da dupla, construída com autenticidade, consistência e uma conexão rara com o público, que em coro canta o repertório mais celebrado dos últimos anos.
Data: Sábado (26), a partir das 16h;
Local: Pedreira Paulo Leminski;
Ingressos: Venda no Guichê Web.
CPM22
O show da Turnê de 30 Anos do CPM 22 celebra três décadas da banda de rock com clássicos como Dias Atrás e Um Minuto para o Fim do Mundo.
Data: Sábado (26), às 23h59;
Local: Live Curitiba;
Ingressos: Venda pela Bilheteria Digital.
Teatro, Dança e Comédia
“Baixa Sociedade” (Estreia de Temporada)
Comédia de Juca de Oliveira estrelada por Luiz Fernando Guimarães (comemorando 50 anos de carreira) e grande elenco, sob direção de Pedro Neschling.
Datas: Sexta-feira (25) e Sábado (26), às 20h;
Local: Teatro Fernanda Montenegro (Rua Coronel Dulcídio, 517);
Ingressos: Venda pelo DiskIngressos.
“Diana, A Princesa do Povo”
Espetáculo teatral sobre a trajetória e o legado da Princesa de Gales.
Datas: Sexta-feira (25) e Sábado (26);
Local: Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão);
Ingressos: Venda pelo DiskIngressos.
“Geriatricus” (Stand-up Comedy)
Geriatricus é um espetáculo que mistura stand-up comedy, sátira e grandes clássicos do rock and roll e pop dos anos 80 e 90. O projeto é estrelado por músicos que se maquiam e se vestem como idosos, destacando-se a irreverente personagem Véia Celeste.
Data: Sábado (26), às 21h15;
Local: Teatro Positivo;
Ingressos: Venda pelo DiskIngressos.
Feiras e palestras
Oficina de Customização de Peças + Visita Guiada | Ocupação “Vestir o Olhar”
Visita mediada por Lucia Müller pela exposição no Pátio Batel, seguida de oficina prática para adultos sobre customização de roupas com stencils e tintas de tecido. (Participantes devem levar uma peça de roupa lisa de algodão, linho ou jeans).
Data: Terça-feira (22), às 18h30 (Credenciamento) e às 19h (Início);
Local: Átrio do Piso L1 – Pátio Batel (Av. do Batel, 1868);
Ingressos: R$ 45 (Inscrição pelo app Pátio Batel).
Talk: “Qual a função dos desfiles de moda?” | Ocupação “Vestir o Olhar”
Debate com a jornalista e influenciadora Luiza Brasil e a analista de mercado Tete Conde sobre a evolução das passarelas na era digital. Mediação de Lais Machado.
Data: Quarta-feira (23), às 19h;
Local: Átrio do Piso L1 – Pátio Batel;
Entrada: Gratuita (Resgate pelo App Pátio Batel).
Viva PkB – Uma Experiência de Longevidade
Semana dedicada ao envelhecimento saudável, bem-estar e qualidade de vida, com atividades e palestras:
- 24/09 (Quinta-feira), 19h: Talk “Especial Longevidade para Mulheres”.
- 24/09 (Quinta-feira), 19h30: Talk Principal “Escolhas para Viver Melhor” – Com a médica geriatra e ex-modelo Ana Claudia Michels, Dr. Alberto Lemos, Flavia Machioni e moderação de Norton Mello.
- 25/09 (Sexta-feira), 19h às 21h: Talk “Viver Bem Dentro e Fora de Casa” (Arquitetura e Senior Living).
Data: 21 a 25 de setembro;
Local: Centro Médico ParkShoppingBarigüi;
Acesso: Gratuito (Resgate pelo App Multi).