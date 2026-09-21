Angra, Detonautas, Xuxa e Henrique & Juliano: o que fazer em Curitiba nesta semana?

Curitiba começa a semana com uma agenda cultural que reúne música, grandes shows, teatro e experiências para diferentes públicos. Entre os destaques estão a abertura da temporada 2026/2027 da Orquestra Novva, no Guairão, e a programação especial da ocupação Vestir o Olhar, no Pátio Batel. Já na sexta-feira (25), Detonautas e Angra movimentam a cidade com apresentações na Ópera de Arame e no Live Curitiba.

O fim de semana concentra ainda mais atrações, com Xuxa, Henrique & Juliano e CPM22 em diferentes palcos da capital. A programação também inclui a estreia da comédia Baixa Sociedade, com Luiz Fernando Guimarães, o espetáculo Diana, A Princesa do Povo e o stand-up Geriatricus. Entre os eventos gratuitos, a semana Viva PkB reúne palestras sobre longevidade e bem-estar no ParkShoppingBarigüi.

Confira, a seguir, a agenda cultural desta semana:

Shows e concertos

Orquestra Novva – Abertura da Temporada 2026/2027

O programa da noite reúne obras que transitam entre o contemporâneo e o contemplativo, apresentando ao público curitibano um repertório diverso que reflete a identidade artística da Orquestra Novva, além de outras surpresas.

Data: Quarta-feira (23);

Local: Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão);

Ingressos: Venda no DiskIngressos (Com desconto para ClubeDisk).

Detonautas

A apresentação integra a turnê do novo álbum “Rádio Love Nacional”, lançado em março deste ano, e promete levar ao público uma experiência que une os grandes clássicos da trajetória da banda com as músicas que marcam sua nova fase artística.

Data: Sexta-feira (25), às 20h;

Local: Ópera de Arame;

Ingressos: Venda no DiskIngressos (Desconto ClubeDisk e Clube Cult).

Angra

Angra desembarca em Curitiba com a turnê especial Holy Land 30th Anniversary, celebrando três décadas de um dos álbuns mais importantes do metal brasileiro e mundial.

Data: Sexta-feira (25/9), às 23h;

Local: Live Curitiba;

Ingressos: Venda na Bilheteria Digital.

Xuxa

A turnê “O Último Voo da Nave” traz projeções, efeitos visuais, iluminação imersiva e a participação de personagens que marcaram época no universo da artista. O show percorre diferentes momentos da carreira, desde o Xou da Xuxa até os sucessos do cinema.

Data: Sábado (26), às 20h;

Local: Arena da Baixada (Estádio Joaquim Américo);

Ingressos: Venda na Eventim.

Henrique & Juliano

A turnê Manifesto Musical é uma celebração da trajetória da dupla, construída com autenticidade, consistência e uma conexão rara com o público, que em coro canta o repertório mais celebrado dos últimos anos.

Data: Sábado (26), a partir das 16h;

Local: Pedreira Paulo Leminski;

Ingressos: Venda no Guichê Web.

CPM22

O show da Turnê de 30 Anos do CPM 22 celebra três décadas da banda de rock com clássicos como Dias Atrás e Um Minuto para o Fim do Mundo.

Data: Sábado (26), às 23h59;

Local: Live Curitiba;

Ingressos: Venda pela Bilheteria Digital.

Teatro, Dança e Comédia

“Baixa Sociedade” (Estreia de Temporada)

Comédia de Juca de Oliveira estrelada por Luiz Fernando Guimarães (comemorando 50 anos de carreira) e grande elenco, sob direção de Pedro Neschling.

Datas: Sexta-feira (25) e Sábado (26), às 20h;

Local: Teatro Fernanda Montenegro (Rua Coronel Dulcídio, 517);

Ingressos: Venda pelo DiskIngressos.

“Diana, A Princesa do Povo”

Espetáculo teatral sobre a trajetória e o legado da Princesa de Gales.

Datas: Sexta-feira (25) e Sábado (26);

Local: Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão);

Ingressos: Venda pelo DiskIngressos.

“Geriatricus” (Stand-up Comedy)

Geriatricus é um espetáculo que mistura stand-up comedy, sátira e grandes clássicos do rock and roll e pop dos anos 80 e 90. O projeto é estrelado por músicos que se maquiam e se vestem como idosos, destacando-se a irreverente personagem Véia Celeste.

Data: Sábado (26), às 21h15;

Local: Teatro Positivo;

Ingressos: Venda pelo DiskIngressos.

Feiras e palestras

Oficina de Customização de Peças + Visita Guiada | Ocupação “Vestir o Olhar”

Visita mediada por Lucia Müller pela exposição no Pátio Batel, seguida de oficina prática para adultos sobre customização de roupas com stencils e tintas de tecido. (Participantes devem levar uma peça de roupa lisa de algodão, linho ou jeans).

Data: Terça-feira (22), às 18h30 (Credenciamento) e às 19h (Início);

Local: Átrio do Piso L1 – Pátio Batel (Av. do Batel, 1868);

Ingressos: R$ 45 (Inscrição pelo app Pátio Batel).

Talk: “Qual a função dos desfiles de moda?” | Ocupação “Vestir o Olhar”

Debate com a jornalista e influenciadora Luiza Brasil e a analista de mercado Tete Conde sobre a evolução das passarelas na era digital. Mediação de Lais Machado.

Data: Quarta-feira (23), às 19h;

Local: Átrio do Piso L1 – Pátio Batel;

Entrada: Gratuita (Resgate pelo App Pátio Batel).

Viva PkB – Uma Experiência de Longevidade

Semana dedicada ao envelhecimento saudável, bem-estar e qualidade de vida, com atividades e palestras:

24/09 (Quinta-feira), 19h: Talk “Especial Longevidade para Mulheres”.

Talk “Especial Longevidade para Mulheres”. 24/09 (Quinta-feira), 19h30: Talk Principal “Escolhas para Viver Melhor” – Com a médica geriatra e ex-modelo Ana Claudia Michels , Dr. Alberto Lemos, Flavia Machioni e moderação de Norton Mello.

Talk Principal “Escolhas para Viver Melhor” – Com a médica geriatra e ex-modelo , Dr. Alberto Lemos, Flavia Machioni e moderação de Norton Mello. 25/09 (Sexta-feira), 19h às 21h: Talk “Viver Bem Dentro e Fora de Casa” (Arquitetura e Senior Living).

Data: 21 a 25 de setembro;

Local: Centro Médico ParkShoppingBarigüi;

Acesso: Gratuito (Resgate pelo App Multi).