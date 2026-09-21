Três pessoas ficam feridas após queda de helicóptero com rumo a Londrina

Três pessoas ficaram feridas após um helicóptero cair em uma área de mata em Iaras, no interior de São Paulo, na madrugada de sábado para domingo (20). A aeronave havia saído de Guararema (SP) com destino a Londrina, no Paraná. As buscas foram iniciadas por agentes da Polícia Militar de São Paulo e do Corpo de Bombeiros depois que uma das próprias vítimas conseguiu informar o acidente.

As equipes realizaram as buscas com o auxílio de um helicóptero Águia da PM, já que a região era de mata fechada e a estrada de terra estava molhada e com lama. Os três ocupantes da aeronave foram levados ao Pronto-Socorro de Avaré.

Segundo informações da TV TEM, afiliada da Globo no interior paulista, o piloto apresentava ferimentos nos membros inferiores e na região da bacia, além de fortes dores na coluna. Ele foi retirado primeiro, por volta das 10h30.

O copiloto também relatou dores na coluna, além de suspeita de fraturas nos membros inferiores. O passageiro permaneceu dentro da aeronave e foi retirado por último, por volta das 12h30.

Cenipa investiga o caso

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou, por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), que investiga o caso. Foram coletados dados e verificados os danos causados à aeronave ou pela aeronave, a fim de identificar possíveis fatores contribuintes e, quando aplicável, permitir a emissão de Recomendações de Segurança voltadas à prevenção de novas ocorrências.

A aeronave é um helicóptero bimotor modelo Agusta A109C, fabricado pela empresa italiana Agusta. Segundo o registro na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), ela tinha o Certificado de Aeronavegabilidade cancelado e o Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade vencido desde 2019.

O registro também aponta que o proprietário é falecido e o operador é o inventariante, assim como que há uma ordem judicial que impede a transferência da aeronave. O tipo de operação registrado é privado e não havia autorização para realizar táxi-aéreo ou transporte comercial.