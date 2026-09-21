Eleições

Lula lidera numericamente no primeiro turno, mas Flávio mantém empate técnico

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Bruno Maffi - Gazeta do Povo Gustavo Ribeiro - Gazeta do Povo Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 21/09/26 09h04
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Nova pesquisa de intenções de voto para a Presidência da República

A nova pesquisa Nexus/BTG Pactual, divulgada nesta segunda-feira (21), mostra como está a disputa para presidente da República nas eleições de 2026. Lula (PT) lidera numericamente o cenário estimulado de primeiro turno com 40% das intenções de voto.

Por sua vez, Flávio Bolsonaro (PL) soma 37%. Eles estão empatados tecnicamente dentro da margem de erro da pesquisa de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Na simulação de segundo turno entre os dois, Lula fica 1 ponto percentual à frente, mas ainda em situação de empate técnico.

Nos demais cenários de segundo turno, Lula também empata dentro da margem de erro com Escritor Augusto Cury (Avante) e Ronaldo Caiado (PSD). O petista venceria Renan Santos (Missão) e Romeu Zema (Novo).

Pesquisa para presidente da República em 2026

O levantamento apresentou um cenário espontâneo, no qual os nomes dos candidatos não são mostrados aos entrevistados, e um cenário estimulado, com a apresentação de uma lista de candidatos. O cenário estimulado não consta o nome de Leonardo Avalanche (PRTB), que substituiu Pablo Marçal (PRTB), cuja candidatura foi indeferida pelo TSE.

Lula é o mais citado na pesquisa espontânea

  • Lula (PT): 40%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 34%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 4%
  • Renan Santos (Missão): 3%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 3%
  • Zema (Novo): 1%
  • Outros: 2%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 6%
  • Não sabe/Não respondeu: 8%

No cenário estimulado, Lula e Flávio Bolsonaro empatam tecnicamente

  • Lula (PT): 40%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 37%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 6%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 5%
  • Renan Santos (Missão): 3%
  • Zema (Novo): 1%
  • Samara (UP): 1%
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 0%
  • Hertz Dias (PSTU): 0%
  • Edmilson Costa (PCB): 0%
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0%
  • Clariana Barão (DC): 0%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 4%
  • Não sabe/Não respondeu: 2%

Segundo turno para presidente da República

A pesquisa Nexus/BTG Pactual simulou cinco cenários de segundo turno, todos eles com a presença de Lula.

Lula x Flávio Bolsonaro

  • Lula (PT): 46%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 45%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 7%
  • Não sabe/Não respondeu: 1%

Lula x Augusto Cury

  • Lula (PT): 44%
  • Augusto Cury (Avante): 43%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 11%
  • Não sabe/Não respondeu: 2%

Lula x Ronaldo Caiado

  • Lula (PT): 45%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 45%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 9%
  • Não sabe/Não respondeu: 1%

Lula x Romeu Zema

  • Lula (PT): 47%
  • Zema (Novo): 41%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 10%
  • Não sabe/Não respondeu: 2%

Lula x Renan Santos

  • Lula (PT): 47%
  • Renan Santos (Missão): 39%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 13%
  • Não sabe/Não respondeu: 2%

Metodologia: A Nexus entrevistou 2.006 pessoas nos dias 18 a 20 de setembro de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Banco BTG Pactual e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00485/2026.

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