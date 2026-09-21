Lula lidera numericamente no primeiro turno, mas Flávio mantém empate técnico

A nova pesquisa Nexus/BTG Pactual, divulgada nesta segunda-feira (21), mostra como está a disputa para presidente da República nas eleições de 2026. Lula (PT) lidera numericamente o cenário estimulado de primeiro turno com 40% das intenções de voto.
Por sua vez, Flávio Bolsonaro (PL) soma 37%. Eles estão empatados tecnicamente dentro da margem de erro da pesquisa de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.
Na simulação de segundo turno entre os dois, Lula fica 1 ponto percentual à frente, mas ainda em situação de empate técnico.
Nos demais cenários de segundo turno, Lula também empata dentro da margem de erro com Escritor Augusto Cury (Avante) e Ronaldo Caiado (PSD). O petista venceria Renan Santos (Missão) e Romeu Zema (Novo).
Pesquisa para presidente da República em 2026
O levantamento apresentou um cenário espontâneo, no qual os nomes dos candidatos não são mostrados aos entrevistados, e um cenário estimulado, com a apresentação de uma lista de candidatos. O cenário estimulado não consta o nome de Leonardo Avalanche (PRTB), que substituiu Pablo Marçal (PRTB), cuja candidatura foi indeferida pelo TSE.
Lula é o mais citado na pesquisa espontânea
- Lula (PT): 40%
- Flávio Bolsonaro (PL): 34%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 4%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Ronaldo Caiado (PSD): 3%
- Zema (Novo): 1%
- Outros: 2%
- Nenhum/Branco/Nulo: 6%
- Não sabe/Não respondeu: 8%
No cenário estimulado, Lula e Flávio Bolsonaro empatam tecnicamente
- Lula (PT): 40%
- Flávio Bolsonaro (PL): 37%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 6%
- Ronaldo Caiado (PSD): 5%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Zema (Novo): 1%
- Samara (UP): 1%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 0%
- Hertz Dias (PSTU): 0%
- Edmilson Costa (PCB): 0%
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0%
- Clariana Barão (DC): 0%
- Nenhum/Branco/Nulo: 4%
- Não sabe/Não respondeu: 2%
Segundo turno para presidente da República
A pesquisa Nexus/BTG Pactual simulou cinco cenários de segundo turno, todos eles com a presença de Lula.
Lula x Flávio Bolsonaro
- Lula (PT): 46%
- Flávio Bolsonaro (PL): 45%
- Nenhum/Branco/Nulo: 7%
- Não sabe/Não respondeu: 1%
Lula x Augusto Cury
- Lula (PT): 44%
- Augusto Cury (Avante): 43%
- Nenhum/Branco/Nulo: 11%
- Não sabe/Não respondeu: 2%
Lula x Ronaldo Caiado
- Lula (PT): 45%
- Ronaldo Caiado (PSD): 45%
- Nenhum/Branco/Nulo: 9%
- Não sabe/Não respondeu: 1%
Lula x Romeu Zema
- Lula (PT): 47%
- Zema (Novo): 41%
- Nenhum/Branco/Nulo: 10%
- Não sabe/Não respondeu: 2%
Lula x Renan Santos
- Lula (PT): 47%
- Renan Santos (Missão): 39%
- Nenhum/Branco/Nulo: 13%
- Não sabe/Não respondeu: 2%
Metodologia: A Nexus entrevistou 2.006 pessoas nos dias 18 a 20 de setembro de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Banco BTG Pactual e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00485/2026.