O governador eleito do Paraná, Sergio Moro (PL), anunciou nesta quinta-feira (26) mais dois nomes para o secretariado que assumirá em janeiro de 2027. O médico e gestor público Ricardo Akel será o secretário estadual da Saúde, enquanto Fernando Hideyo Yokemura comandará a Secretaria de Governo Digital e Inteligência Artificial.

As duas nomeações dão sequência à formação da equipe dentro da reforma administrativa proposta por Moro. Na área de tecnologia, a principal mudança é a alteração do nome da pasta, que deixa de ser Secretaria de Inovação e Inteligência Artificial e passa a se chamar Secretaria de Governo Digital e Inteligência Artificial.

Os dois nomes anunciados seguem o perfil técnico indicado por Moro nos anúncios anteriores. Formado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), Akel é mestre em Medicina Interna e possui especializações em Clínica Médica, Gastroenterologia e Administração Hospitalar.

Ele também foi diretor médico e diretor-geral do Hospital de Clínicas da UFPR, secretário nacional de Assistência à Saúde e presidente do INAMPS. Atualmente, é diretor-executivo do Grupo Instituto do Rim do Paraná.

Já Fernando Hideyo Yokemura tem mais de 35 anos de experiência em tecnologia da informação, governança e transformação digital. Advogado e tecnólogo em processamento de dados, possui mestrado em Gestão Pública e especializações em inteligência artificial, Big Data e engenharia de software.

Ao longo da carreira, atuou em instituições financeiras, foi Head de Tecnologia do Banco do Brasil na Europa e consultor da Caixa Econômica Federal. Fernando estava entre os nomes anunciados para a transição de governo.

Prioridades das pastas

Durante a campanha, Moro apresentou como prioridades para a Saúde a redução das filas e a ampliação do acesso a consultas, exames e cirurgias, além do fortalecimento da atenção primária. Entre as propostas estão a criação da Tabela SUS Paranaense, com complementação estadual aos valores pagos por procedimentos, e a expansão da telemedicina e da digitalização dos serviços.

Yokemura também participou de projetos de transformação digital no setor público, com destaque para sua atuação na Prodesp, empresa de tecnologia do governo de São Paulo. A nova secretaria terá a missão de integrar e simplificar os serviços estaduais, reduzir a burocracia e ampliar o uso de ferramentas digitais e inteligência artificial na administração pública.

Durante a campanha, Moro defendeu a criação de um aplicativo que reúna os serviços do governo e permita que a população resolva demandas pelo celular.

Com os dois anúncios, Moro avança na formação da equipe que assumirá o governo estadual em janeiro de 2027. As escolhas contemplam duas áreas apontadas como prioritárias pelo governador eleito: a melhoria dos serviços de saúde e a modernização da gestão pública por meio da tecnologia.