Uma estrutura voltada ao processamento de dados e ao desenvolvimento de inteligência artificial poderá colocar Maringá, no Norte do Paraná, entre os novos polos tecnológicos do país. Com investimento privado estimado em R$ 1,4 bilhão, o projeto prevê a instalação de um data center em uma área de aproximadamente 100 mil metros quadrados, nas proximidades do aeroporto regional.

Os detalhes do chamamento público para a escolha do investidor serão apresentados nesta sexta-feira (27), durante o Maringá Day, às 14h, no Auditório Hélio Moreira, no Paço Municipal.

A proposta é estabelecer uma parceria entre a iniciativa privada e o município, por meio da empresa pública Maringá Data e Tecnologia. O investidor ficará com o controle do empreendimento e será responsável pela maior parte dos recursos. A participação municipal poderá chegar a R$ 10 milhões, destinados à elaboração do projeto técnico.

Implantação e possibilidade de expansão

O empreendimento deverá ocupar uma área da Zona Especial de Desenvolvimento Econômico (ZEDE). A previsão é que a primeira fase seja implantada em até 18 meses, com capacidade energética de 10 megawatts.

O projeto permite ampliações ao longo dos próximos dez anos, podendo chegar a 100 megawatts, dependendo da procura pelos serviços e da viabilidade das novas etapas.

A expectativa da administração municipal é que o empreendimento atraia empresas de tecnologia e amplie as oportunidades de trabalho para profissionais especializados. A quantidade de empregos que poderão ser gerados ainda não foi divulgada.

“Um dos principais impactos do data center será a geração de empregos qualificados, especialmente nas áreas de tecnologia, inteligência artificial, engenharia e gestão de dados”, afirma o secretário municipal de Fazenda, Carlos Augusto Ferreira.

O que é um data center?

Um data center é uma instalação que reúne servidores, equipamentos de armazenamento e sistemas de comunicação responsáveis pelo processamento de grandes volumes de informações.

Essas estruturas sustentam serviços como plataformas digitais, computação em nuvem e ferramentas de inteligência artificial. Para funcionar continuamente, exigem infraestrutura de energia elétrica, refrigeração, conectividade e segurança.

Em Maringá, a iniciativa também está relacionada à futura Zona de Processamento de Exportação (ZPE), projeto que busca atrair investimentos e estimular o desenvolvimento econômico do município.