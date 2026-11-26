O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu vista nesta quarta-feira (25) e suspendeu o julgamento sobre as condições para a privatização da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná (Celepar).

Com a interrupção da análise, continua em vigor a liminar do ministro relator, Flávio Dino, que condiciona o avanço da venda à adoção de medidas para proteger dados pessoais e preservar o controle estadual sobre sistemas sensíveis de segurança pública.

Toffoli terá até 90 dias para devolver o processo ao Plenário. Antes do pedido de vista, Alexandre de Moraes acompanhou o relator, enquanto Cristiano Zanin votou pela liberação da privatização.

Até o momento, três ministros registraram voto, formando um placar parcial de 2 a 1 pela manutenção das condições impostas à desestatização. Dos dez ministros em atividade no colegiado, sete ainda precisam se manifestar sobre a ação.

O governo do Paraná pediu a revogação da liminar e argumentou que as medidas adotadas, entre elas a contratação do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), garantiriam um ambiente separado para o sistema de laudos da Polícia Científica.

Entenda o processo que questiona a privatização

A ação que chegou ao STF foi apresentada pelo PT e pelo PSOL contra a Lei estadual nº 22.188/2024, aprovada pela Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), que autorizou a privatização da Celepar. Os partidos questionam a constitucionalidade da desestatização, principalmente em relação à transferência e ao tratamento de dados pessoais.

A discussão envolve informações armazenadas pela Celepar e utilizadas por diferentes áreas do poder público, incluindo saúde, arrecadação tributária, identificação biométrica e segurança pública. Em setembro, Flávio Dino concedeu uma liminar estabelecendo condições para que o processo pudesse avançar.

Entre as exigências estão a manutenção do controle e da fiscalização direta do Estado sobre sistemas e bases de dados sensíveis, além da elaboração de um relatório de impacto à proteção de dados pessoais específico para a transição, a ser submetido à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

Embora o governo tenha informado ao STF que adotou providências, como a elaboração do relatório e a contratação do Serpro, Moraes considerou que as medidas não afastam a necessidade das salvaguardas. O ministro também apontou dúvidas técnicas sobre a estrutura de transição, os sistemas de backup e a segregação dos dados.

Já Zanin acolheu o entendimento da Advocacia-Geral da União (AGU) e da Procuradoria-Geral da República (PGR). Para ele, a ação questiona atos administrativos de execução da venda, e não diretamente a constitucionalidade da lei, razão pela qual o STF não deveria analisar o pedido. Como ressalva, afirmou que, caso a maioria rejeite esse argumento preliminar e decida julgar o mérito, acompanha o relator na confirmação das exigências de conformidade com a LGPD.