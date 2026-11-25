O próximo governo do Paraná assumirá em janeiro de 2027 com uma série de obras rodoviárias para acompanhar. As primeiras entregas dos novos contratos de pedágio estão previstas para fevereiro, mas as concessionárias já reconhecem que o volume atípico de chuvas pode comprometer os cronogramas. Embora não haja confirmação de atrasos contratuais, algumas intervenções exigem atenção.

No lote da Via Araucária, as obras previstas para o terceiro ano de concessão incluem duplicações na BR-277, entre Palmeira e Porto Amazonas e entre Irati e as proximidades do Restaurante Benedita, além da PR-423, entre Araucária e Campo Largo. Também estão previstas melhorias no Contorno Norte e nas marginais do Contorno Sul de Curitiba.

A concessionária informou, à Tribuna do Paraná, que a duplicação da BR-277 chegou a 63% de execução no trecho de Palmeira e 55% no de Irati. Na PR-423, o avanço é de 54%. Mais de 2 mil profissionais e 1,5 mil equipamentos estão mobilizados, segundo a empresa.

As chuvas têm afetado principalmente os serviços de terraplenagem e pavimentação. A Via Araucária afirma que o cenário aumenta o risco de impactos no cronograma, mas ressalta que ainda não é possível afirmar que haverá atrasos nas entregas de 2027.

A situação também preocupa no lote da EPR Litoral Pioneiro. As duplicações da BR-153, entre Santo Antônio da Platina e Jacarezinho, e da BR-369, entre Jacarezinho e Cambará, seguem em execução. A concessionária, porém, relata que a persistência das chuvas pode comprometer os prazos originalmente previstos.

“A persistência das condições climáticas extraordinárias associadas ao Super El Niño representa um risco concreto aos cronogramas de trabalho, especialmente nas obras da BR-153 e da BR-369”, declarou a EPR.

Na BR-277, entre Curitiba e São José dos Pinhais, a concessionária antecipou a liberação de nove quilômetros de terceiras faixas, sendo sete no sentido Litoral e dois no sentido Curitiba. Ainda estão em andamento obras em viadutos e pontes, uma passarela na região do Peladeiro e a instalação de iluminação.

Fiep não identifica atrasos, mas aponta obras críticas

O acompanhamento das concessões também é feito pela Federação das Indústrias do Paraná (Fiep), por meio do Observatório dos Pedágios. Segundo o superintendente da entidade, João Arthur Mohr, as duplicações da BR-277 e as obras da BR-153 e da BR-369 estão entre as intervenções que exigem maior atenção por causa das condições climáticas.

“Não há absolutamente nenhuma obra em atraso. As primeiras entregas devem acontecer em fevereiro de 2027”, afirmou Mohr.

A entidade estima que os contratos preveem cerca de 1,8 mil quilômetros de duplicações ao longo de sete anos, além de faixas adicionais, viadutos e contornos. Entre as obras previstas para os próximos anos estão a duplicação da PR-407, entre Paranaguá e Praia de Leste, e intervenções na BR-277, na Serra do Mar. No Norte Pioneiro, o cronograma inclui novas duplicações na BR-369 e na PR-151.

Outros projetos devem avançar durante a gestão de Sergio Moro (PL), como a duplicação da BR-277 na Serra da Esperança, apontada pela Fiep com previsão para 2030, e os contornos Leste e Norte de Ponta Grossa. Os cronogramas dos diferentes lotes têm entregas distribuídas até 2034.

A discussão sobre o acompanhamento das concessões também envolve a futura composição do governo estadual. O presidente da Fiep, Edson Vasconcelos (PL), foi eleito vice-governador na chapa de Sergio Moro e deixará o comando da entidade para assumir o cargo em 2027. A federação, no entanto, afirma que manterá o monitoramento independente dos contratos por meio do Observatório dos Pedágios.

O que o próximo governo terá de cobrar das concessionárias?

Para Mohr, a principal responsabilidade do próximo governo será fiscalizar o cumprimento dos contratos. Isso inclui cobrar não apenas a entrega das grandes obras, como duplicações, contornos e viadutos, mas também a qualidade dos serviços prestados aos motoristas.

Na prática, isso significa acompanhar a conservação do pavimento, a sinalização, a roçada, o atendimento médico e mecânico e o tempo de chegada das ambulâncias. A segurança viária e a redução de acidentes graves também estão entre os pontos de atenção.

O desafio será cobrar o cumprimento de um cronograma que atravessa diferentes gestões, com entregas distribuídas até 2034. Para o governo de Moro, as primeiras cobranças começam já em 2027: acompanhar as obras previstas para fevereiro, verificar se as chuvas provocaram impactos nos prazos e garantir que os serviços de manutenção e atendimento funcionem conforme as exigências contratuais.