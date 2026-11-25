A Associação Comercial do Paraná (ACP) decidiu entrar na discussão judicial sobre a revitalização da Praça General Osório, no Centro de Curitiba. A entidade vai protocolar, nesta quinta-feira (26), um pedido para participar da ação popular que questiona as intervenções feitas pela Prefeitura no local.

A iniciativa se soma à mobilização da Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas (Abrabar), que já pediu para participar do processo. As duas entidades defendem a continuidade da revitalização, mas representam setores diferentes.

Enquanto a Abrabar fala principalmente pelos bares, restaurantes e estabelecimentos gastronômicos, a ACP busca levar ao debate a realidade do comércio e dos serviços do Centro.

O diretor jurídico da ACP, Eduardo Stremel, explica que a associação não entra na ação como autora ou ré, mas como colaboradora da Justiça. O objetivo é apresentar informações que, na avaliação da entidade, ainda não foram consideradas no processo, antes da decisão sobre o pedido de liminar.

“A ACP quer a Praça Osório preservada, segura e aberta. Patrimônio e comércio não são interesses opostos. A melhor forma de proteger os dois é regularizar o que for preciso, com prazo definido, sem deixar a praça fechada e parada por tempo indeterminado”, afirma Stremel.

Fechamento preocupa comerciantes

Um dos principais argumentos da ACP é o impacto econômico que a interdição pode provocar no comércio do Centro. Segundo dados do Serviço de Inteligência de Mercado ACP/Equifax, a região reúne aproximadamente 4,4 mil estabelecimentos, o equivalente a 10% do varejo de Curitiba.

A entidade destaca que a Praça Osório fica em uma das extremidades do calçadão da Rua XV de Novembro e funciona como um ponto de circulação de pedestres em direção aos estabelecimentos comerciais.

Fechada desde 23 de outubro, a praça deve permanecer sem acesso público até a conclusão das obras. Conforme informações apresentadas no processo, a previsão de reabertura é para o segundo semestre de 2027.

A ACP também relaciona a situação à recuperação econômica do Centro. Dados municipais divulgados em outubro apontam que 6,8 mil empresas foram abertas na região entre janeiro e setembro de 2026, um crescimento de 78% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Para a entidade, uma eventual paralisação das obras por tempo indeterminado pode prejudicar a circulação de consumidores, a realização de eventos e os planos dos comerciantes de contratar funcionários e investir nos negócios. A preocupação aumenta porque o fechamento coincide com o período de vendas de Natal e fim de ano.

A Abrabar também alerta para os possíveis prejuízos financeiros. Uma estimativa da entidade considera uma queda hipotética de 30% no movimento de consumidores durante as obras. Nesse cenário, um estabelecimento com faturamento diário de R$ 1 mil poderia deixar de faturar R$ 9 mil por mês. Para aqueles que faturam R$ 2 mil por dia, a perda chegaria a R$ 18 mil mensais.

Em uma projeção de 13 meses de intervenções, os valores poderiam variar de R$ 117 mil a R$ 234 mil por estabelecimento. Os números são estimativas da Abrabar, e não prejuízos efetivamente contabilizados.

Entidades defendem continuidade das obras

Além da questão econômica, a ACP argumenta que a preservação do patrimônio histórico não deve impedir a modernização dos espaços públicos. Para a entidade, o tombamento protege o conjunto paisagístico da praça, mas não significa que cada árvore esteja protegida individualmente.

A associação também sustenta que o manejo das árvores é responsabilidade da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, desde que sejam respeitados os laudos técnicos e as autorizações exigidas. Já a aprovação do projeto de revitalização pelo órgão estadual de patrimônio pode envolver mudanças no paisagismo, nos equipamentos e no mobiliário urbano.

A segurança dos frequentadores é outro ponto levantado pelas entidades. A ACP cita quedas de galhos registradas entre junho e outubro deste ano, incluindo um acidente que provocou fraturas graves em um jovem de 24 anos. Para a associação, manter a praça segura também é importante para garantir a circulação de consumidores.

Na Justiça, a ACP pretende propor um prazo para que a Prefeitura apresente eventuais documentos complementares ao órgão estadual de patrimônio e para que o Estado analise o projeto. Também quer que continuem os serviços de segurança, conservação e limpeza, além do manejo de árvores autorizado pelo município.

Outro pedido será a realização de uma audiência entre Prefeitura, órgão estadual de patrimônio e Ministério Público para discutir um cronograma de regularização das obras e de reabertura da praça, mesmo que parcial.

Justiça já determinou restrições

A ação popular questiona a retirada de árvores e o projeto de revitalização da Praça Osório, que integra uma paisagem urbana tombada pelo Estado. Entre os argumentos apresentados está a falta de autorização prévia da Coordenação do Patrimônio Cultural da Secretaria de Estado da Cultura (CPC/SEEC), além de questionamentos sobre o laudo ambiental utilizado pela Prefeitura.

Em decisão inicial, a Justiça determinou que o município não faça novas retiradas de árvores, exceto em situações emergenciais, nem realize mudanças irreversíveis na paisagem da praça. Intervenções emergenciais precisam ser justificadas tecnicamente. O prazo para a manifestação da Prefeitura termina nesta quinta.