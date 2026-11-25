A frequência das quedas de energia elétrica em Corbélia, no Oeste do Paraná, levou o Ministério Público do Paraná (MPPR) a ajuizar uma ação civil pública contra a Companhia Paranaense de Energia (Copel). A medida busca obrigar a concessionária a resolver os problemas no fornecimento do serviço e reparar os prejuízos causados aos moradores, tanto individualmente quanto de forma coletiva.

A ação foi apresentada pela Promotoria de Justiça de Corbélia após a conclusão de um inquérito civil que identificou interrupções recorrentes no fornecimento de energia em todo o município entre 2025 e 2026. Durante a apuração, também foram constatados indícios de aumento expressivo nas reclamações da população sobre falhas e cortes no serviço.

Segundo o Ministério Público, os problemas chegaram a ser discutidos em uma reunião com a Associação dos Municípios do Oeste do Paraná (Amop), diante da preocupação com a qualidade do fornecimento de energia na região.

Na avaliação da Promotoria, a situação representa uma violação aos direitos básicos dos consumidores. As oscilações e interrupções no abastecimento, conforme apontado na ação, têm provocado prejuízos econômicos aos moradores, que dependem da energia elétrica para suas atividades cotidianas.

Plano de investimentos e modernização da rede

Entre os pedidos apresentados pelo MPPR, está a determinação judicial para que a Copel elabore um plano de ação em até 60 dias. O documento deverá apresentar um cronograma de investimentos e reparos necessários na rede elétrica de Corbélia.

A proposta prevê que as intervenções sejam executadas no prazo de 12 meses. O objetivo é corrigir os problemas identificados e melhorar a estrutura responsável pelo fornecimento de energia no município.

Outro ponto destacado pelo Ministério Público é a necessidade de modernização da rede elétrica. A ação pede que sejam realizados investimentos para adaptar a infraestrutura às novas condições climáticas enfrentadas pelo Oeste paranaense, especialmente diante dos efeitos associados ao fenômeno El Niño.

Além das medidas para melhorar o serviço, a Promotoria também solicita que a concessionária seja condenada ao pagamento de indenizações pelos danos provocados. O pedido contempla tanto os prejuízos de caráter coletivo quanto aqueles sofridos individualmente pelos consumidores.

Procurada pela Tribuna do Paraná, a Copel afirmou que “não foi formalmente citada a respeito da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Paraná.”