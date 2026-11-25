A construção de um novo viaduto no Paraná já começou e promete mudar o acesso ao Hospital Regional de Cornélio Procópio, no Norte do estado. A estrutura será implantada na PR-160, em frente à unidade hospitalar, e faz parte de uma obra que também prevê mudanças no sistema viário da região.

Os primeiros trabalhos estão concentrados na preparação do terreno. As equipes atuam na remoção da camada vegetal, na implantação de dispositivos de contenção e na adequação do sistema de drenagem de águas.

Nesta etapa, as atividades ainda não interferem diretamente no tráfego de veículos. Mesmo assim, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao passar pelo trecho, evitando aglomerações e a formação de filas nas proximidades das máquinas.

Como ficará o novo viaduto no Paraná?

O projeto prevê a elevação da pista da PR-160, além da adequação e implantação de vias marginais para organizar o acesso ao Hospital Regional de Cornélio Procópio. A passagem inferior do viaduto será utilizada como retorno para os motoristas que trafegam nos dois sentidos da rodovia.

A intervenção também contempla o prolongamento das ruas Francisca R. da Silva e Leonor N. da Silva, que serão conectadas à Avenida Helio Registro e à Rua Reginaldo Perisse da Silva.

Entre as melhorias previstas estão ainda a instalação de nova iluminação rodoviária, sinalização horizontal e vertical, dispositivos de segurança viária e o plantio de vegetação.

Projeto foi alterado durante a contratação

A obra tinha inicialmente outro formato. A proposta original previa a implantação de uma rotatória em nível no acesso ao hospital. No entanto, durante os estudos e levantamentos para a elaboração dos projetos de engenharia, foi identificada a necessidade de alterar a solução.

Como a contratação é integrada, o contrato contempla tanto a elaboração dos projetos básico e executivo quanto a execução da obra. Esse modelo permitiu modificar o escopo e substituir a rotatória pela construção de um viaduto.

Segundo o DER/PR, a mudança levou em consideração a geometria da rodovia, o volume de tráfego e as características do terreno, fatores que apontaram o viaduto como a alternativa mais adequada para o local.

A alteração exigiu um aditivo de pouco mais de R$ 2 milhões. Com isso, o valor total do contrato passou a ser de R$ 16.728.582,69. A previsão do departamento é concluir as obras em fevereiro de 2028.