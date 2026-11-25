A Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) anunciou a destinação de R$ 5 milhões para auxiliar na recuperação de municípios do Sudoeste paranaense afetados pelas fortes chuvas dos últimos dias.

O repasse foi anunciado nesta quarta-feira (25) pelo presidente da Casa, deputado Alexandre Curi (Republicanos), e envolve uma decisão conjunta dos 54 parlamentares estaduais.

Os recursos serão retirados do Fundo Especial de Modernização da Assembleia Legislativa, reserva financeira destinada a iniciativas como modernização, obras e reformas nas instalações do Legislativo. O dinheiro será utilizado para apoiar as ações de recuperação nas cidades atingidas pelos temporais.

As chuvas provocaram enxurradas e alagamentos em diferentes municípios da região. Conforme a Defesa Civil, aproximadamente 6 mil pessoas foram afetadas em pelo menos 22 cidades. Desde segunda-feira (23), o número de mortes relacionadas às chuvas chegou a seis no Estado.

Este é o segundo repasse anunciado pela Assembleia neste mês para atender municípios atingidos por eventos climáticos. No dia 3 de novembro, o Legislativo destinou R$ 5 milhões a Maringá, no Noroeste, e R$ 1 milhão a Marquinho. Para Laranjal, o valor ficou condicionado a uma avaliação da Defesa Civil, responsável pela aplicação dos recursos em medidas emergenciais.