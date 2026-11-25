A cerimônia de diplomação dos candidatos eleitos no Paraná nas Eleições 2026 será realizada no dia 17 de dezembro, às 15h, no Teatro Positivo, em Curitiba. Promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), o evento oficializa o resultado das urnas e reunirá 143 representantes eleitos, entre titulares e suplentes.

Ao todo, receberão os diplomas o governador Sergio Moro (PL) e o vice-governador Edson Vasconcelos (PL), dois senadores Filipe Barros (PL) e Deltan Dallagnol (Novo), além de seus quatro suplentes. No caso de Deltan, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ainda não votou julgou o registro de candidatura do candidato.

Além desses cargos, também serão diplomados 30 deputados federais e 24 suplentes, além de 54 deputados estaduais e 27 suplentes. A diplomação é a etapa final do processo eleitoral e representa o reconhecimento oficial da Justiça Eleitoral de que os candidatos foram eleitos e estão aptos a assumir os respectivos mandatos.

Previsto no calendário eleitoral, o procedimento é formalizado com a entrega de um documento que identifica o candidato, o partido ou a coligação pela qual concorreu e o cargo conquistado — ou sua condição de suplente.

Quando é a posse?

A apresentação do diploma é uma condição indispensável para a posse. A cerimônia, portanto, antecede o início efetivo dos mandatos.

O governador e o vice-governador tomarão posse em 6 de janeiro de 2027. Já os senadores, deputados federais e deputados estaduais assumem em 1º de fevereiro de 2027, quando começa a nova legislatura no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep).