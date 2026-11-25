Viajar de avião e se hospedar em Curitiba e Região Metropolitana ficou mais barato em outubro. As passagens aéreas tiveram queda de 11,58%, enquanto os preços da hospedagem recuaram 1,69%. As reduções foram mais intensas do que as registradas na média nacional e ajudaram a derrubar em 0,64% o custo da cesta de turismo na região.

O alívio, porém, não significa que viajar esteja mais barato do que há um ano. Mesmo com a queda de outubro, as passagens aéreas acumulam alta de 36,12% em 12 meses em Curitiba e Região Metropolitana. No mesmo período, a inflação da cesta de turismo chegou a 6,84%, acima dos 5,99% registrados no Brasil.

Os dados são do Boletim de Inflação da Cesta de Consumo do Turismo, elaborado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR), com base em informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O levantamento mostra que a redução de outubro foi mais intensa na região do que no país, onde a cesta turística teve deflação de 0,27%.

Ônibus e pacotes turísticos ficaram mais caros

Nem todos os gastos de quem pretende viajar acompanharam a queda. As passagens de ônibus interestadual subiram 2,98% em outubro em Curitiba e Região Metropolitana. Os pacotes turísticos também ficaram mais caros, com aumento de 2,63%.

Entre os gastos com alimentação e lazer, os refrigerantes e a água mineral tiveram reajuste de 1,79%. Os ingressos de cinema, teatro e concertos subiram 1,44%, enquanto os lanches ficaram 0,65% mais caros e as refeições em restaurantes tiveram alta de 0,36%. Já os pedágios registraram aumento de 0,51%.

O resultado foi diferente do observado no transporte aéreo e na hospedagem. No conjunto, a Cesta de Consumo do Turismo recuou 0,64% em outubro, depois de ter subido 1,66% em setembro.

Passagens aéreas acumulam alta de 36% em 12 meses

Apesar da queda recente, o histórico dos últimos 12 meses mostra que viajar continua mais caro. As passagens aéreas acumulam aumento de 36,12% em Curitiba e Região Metropolitana, enquanto a alta nacional foi de 23,84%.

Outros serviços também tiveram reajustes expressivos no período. Cinema, teatro e concertos acumulam alta de 13,85%, e os estacionamentos, de 8,19%. Os lanches subiram 7,48%, enquanto o ônibus intermunicipal teve aumento de 7,01%.

No acumulado de janeiro a outubro de 2026, a inflação da cesta de turismo na região chegou a 2,87%, também acima dos 2,61% registrados no Brasil. O resultado contrasta com a inflação geral: no mesmo período de 12 meses, o IPCA de Curitiba e Região Metropolitana acumulou 2,05%, menos da metade dos 4,63% registrados no país.