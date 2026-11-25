O processo para obter a primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) passou por mudanças. As principais começaram com a Resolução nº 1.020 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), de dezembro de 2025, que reduziu a quantidade de aulas práticas e tornou opcional a contratação de autoescolas. Mas também foi incluído um novo exame obrigatório, que representa uma despesa adicional.

No geral, o custo diminuiu. Mas continua valendo a regra de pesquisar. Parte dos serviços pode ser feito diretamente pelo candidato – antes era obrigatório contratar autoescola – e a formação pode ser feita com instrutores autônomos, o que criou concorrência com os Centros de Formação de Condutores (CFC).

Documentação inicial

Antes de iniciar as aulas práticas, o candidato precisa emitir o Registro Nacional de Carteira de Habilitação (RENACH). Esse procedimento era obrigatoriamente intermediado por uma autoescola. Agora, a abertura do processo pode ser feita diretamente pelo aplicativo CNH do Brasil, sem custo. No entanto, é necessário pagar uma taxa de R$ 55 ao Detran-PR para o registro da biometria.

Depois, o candidato precisa pagar pelos exames teórico (R$ 55) e prático de direção (varia de R$ 60 a R$ 90, moto e carro). A Licença de Aprendizagem de Direção Veicular (LADV), que antes tinha custo, agora é emitida gratuitamente pelo aplicativo federal.

Antes das mudanças, as taxas somavam entre R$ 275,64 e R$ 287 para quem buscava as categorias A e B, sem contar os serviços cobrados pela autoescola, cujos valores variavam. Atualmente, as taxas dessa etapa custam entre R$ 115 e R$ 145, e a contratação de uma autoescola é opcional.

Comparativo dos principais custos

Despesa Antes Atualmente Taxas iniciais (Renach, exames e LADV) R$ 275,64 a R$ 287 R$ 115 a R$ 145 Exames médico e psicológico R$ 404,74 R$ 323,79 Exame toxicológico Não exigido R$ 120 a R$ 180 Aulas teóricas R$ 350 a R$ 500 Gratuitas Aulas práticas – somente carro e incluindo o aluguel do carro para o teste 20 horas obrigatórias – variavam de R$1.000 a R$1.600 2 horas obrigatórias – variam de R$540 a R$700 CNH física Obrigatória R$ 90,10, se solicitada

Novo custo: exame toxicológico

Desde 1º de junho, candidatos à primeira habilitação precisam realizar o exame toxicológico de larga janela de detecção em um laboratório credenciado. O procedimento tem custo e não era exigido anteriormente.

Os laboratórios são credenciados pelo Detran-PR, mas o preço não é tabelado e varia entre R$ 120 e R$ 180.

Os exames de aptidão física e mental e a avaliação psicológica continuam obrigatórios. Esses procedimentos são realizados em clínicas credenciadas no Paraná e sofreram redução em julho de 2026. Segundo o Detran-PR, o exame de aptidão física e mental custa R$ 101,65, enquanto a avaliação psicológica sai por R$ 222,14. Juntos, os dois procedimentos somam R$ 323,79 (antes custava R$ 404,74).

Mesmo com a redução do preço dos dois exames tradicionais, a inclusão do toxicológico deixou o serviço mais caro. Passou de R$ 404,74 em dezembro de 2025 para R$ 443,79 atualmente.

Aulas ainda são obrigatórias?

As 45 horas-aula teóricas obrigatórias em autoescolas foram eliminadas do processo, retirando um custo que oscilava entre R$ 350 e R$ 500. Um material didático gratuito passou a ser disponibilizado no CNH Digital em substituição.

Nas aulas práticas a carga horária mínima caiu de 20 para duas horas. Outra mudança foi a criação da figura do instrutor autônomo, tornando-se opção a autoescola. Segundo o Detran-PR, os preços cobrados por empresas e profissionais são livres, sem tabelamento.

Autônomos consultados pela reportagem cobram em torno de R$ 120 por hora-aula prática de carro. O valor costuma ter desconto quando o aluno contrata mais tempo. O valor não inclui o uso do carro no teste, que tem custo extra médio de R$ 300, nem assessoria com documentação.

Nas autoescolas, o preço médio consultado pela reportagem em Curitiba para as duas horas obrigatórias de carro é de R$ 700. O valor inclui assessoria na documentação junto ao Detran-PR e o aluguel do veículo para a realização do teste.

Essa é a etapa do processo com maior variação de preços, já que os serviços e as condições oferecidas diferem entre empresas e profissionais autônomos. A concorrência também gera controvérsias entre instrutores e autoescolas (leia mais abaixo).

CNH física opcional

Outra mudança que pode representar economia é a possibilidade de dispensar a emissão da CNH física. Antes era obrigatório. O documento impresso é opcional e custa R$ 90,10. Quem preferir pode utilizar apenas a versão digital, sem pagar a emissão.

Provas menos exigentes

Antes da Resolução Contran nº 1.020/2025, o candidato podia acumular, no máximo, três pontos negativos na prova prática de direção. Além disso, determinadas faltas eram eliminatórias e provocavam a reprovação imediata, como deixar o carro morrer no início do percurso, subir no meio-fio ou errar a baliza.

Agora, o limite de tolerância aumentou para até dez pontos negativos. Também deixaram de existir faltas eliminatórias automáticas isoladas. A reprovação ocorre quando o candidato ultrapassa a pontuação permitida ou quando a comissão examinadora interrompe o teste por identificar falta de segurança ou incapacidade técnica ou emocional do candidato.

No Paraná, o Detran-PR também retirou a baliza para carros e a rampa para motos das provas práticas.

Na avaliação teórica, o candidato agora tem uma hora para responder a 30 questões e precisa acertar pelo menos 20. Antes, eram necessários 21 acertos para obter a aprovação.