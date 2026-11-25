Mais de 104 mil unidades consumidoras continuam sem energia elétrica no Paraná na manhã desta quarta-feira (25), após a passagem de uma frente fria acompanhada de fortes rajadas de vento. O temporal, que atingiu o estado desde a tarde de terça-feira (24), provocou a queda de postes, o rompimento de cabos e danos à rede de distribuição.
Segundo a Companhia Paranaense de Energia (Copel), as equipes de manutenção trabalham de forma ininterrupta para restabelecer o fornecimento. Os desligamentos estão espalhados por diferentes regiões do estado, com maior concentração no Oeste, Centro-Sul e Sudoeste.
Na Região Metropolitana de Curitiba e no Litoral, são 12 mil unidades consumidoras sem energia. A companhia não detalhou quantas delas estão especificamente em Curitiba e nos demais municípios da região metropolitana.
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De acordo com o balanço divulgado pela Copel nesta quarta-feira (25), a distribuição das interrupções é a seguinte:
- Oeste: 31 mil unidades consumidoras;
- Centro-Sul: 26 mil;
- Sudoeste: 21 mil;
- Região Metropolitana de Curitiba e Litoral: 12 mil;
- Noroeste: 9,8 mil;
- Norte: 4 mil.
Os números representam a situação informada pela concessionária durante a manhã e podem mudar ao longo do dia, conforme os reparos são concluídos ou novas ocorrências são identificadas.
A frente fria provocou danos em diferentes pontos da infraestrutura elétrica. Além dos postes derrubados e cabos rompidos, as rajadas de vento comprometeram outros componentes da rede, exigindo a atuação das equipes de manutenção.
A Copel não informou um prazo geral para a normalização do fornecimento em todas as regiões afetadas.
O que fazer em caso de falta de energia?
A orientação da Copel é que os consumidores registrem a interrupção pelos canais oficiais de atendimento. Em situações que envolvam fios caídos, postes quebrados ou outras estruturas danificadas, a recomendação é manter distância e não tentar realizar reparos.
Os canais disponíveis são:
- Telefone: 0800 51 00 116, inclusive para situações de risco;
- WhatsApp: (41) 3013-8973;
- Aplicativo: disponível para Android e iOS;
- Site: www.copel.com.
A concessionária informa que as equipes permanecem mobilizadas em todo o Paraná para atender às ocorrências e restabelecer a energia nas áreas atingidas.