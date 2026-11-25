Relatos de gemidos durante o expediente, um colchonete levado ao gabinete e uma peça íntima encontrada no chão estão entre os episódios investigados pelo Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) em um processo administrativo contra o juiz Júlio Cezar Vicentini, de 43 anos.

O magistrado, que atuava na comarca de Ibaiti, no Norte Pioneiro, está afastado desde novembro de 2025, mas continua recebendo remuneração integral superior a R$ 37 mil.

A investigação foi aberta após um pedido da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e reúne suspeitas de assédio sexual, utilização inadequada das dependências do fórum e irregularidades na condução de processos judiciais. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira (25) pelo g1 Paraná e pela RPC.

Segundo os relatos reunidos no procedimento disciplinar, funcionários da limpeza, vigilantes e servidores afirmaram ter ouvido ruídos vindos do gabinete do juiz, principalmente depois das 17h. Nesse horário, conforme os depoimentos, o magistrado costumava permanecer no local com uma assessora, mantendo a porta trancada.

As testemunhas mencionaram sons de gemidos, passos de salto alto e móveis sendo movimentados. Também foi relatado um episódio durante um plantão de sábado, quando pessoas que estavam no fórum teriam ouvido barulhos associados a uma relação sexual enquanto uma audiência acontecia em uma sala próxima.

O processo cita ainda imagens de câmeras que registraram a entrada do juiz e da assessora no fórum durante fins de semana. A investigação também reúne informações sobre um colchonete levado ao gabinete e uma peça íntima encontrada no chão.

Os episódios são objeto de apuração administrativa e não representam, até o momento, conclusões definitivas sobre a conduta do magistrado.

Advogados teriam sido impedidos de acessar o fórum

Além das suspeitas relacionadas ao comportamento no ambiente de trabalho, o TJ-PR investiga possíveis interferências na tramitação de ações judiciais.

Uma das situações apuradas envolve a suposta limitação do número de processos encaminhados diariamente ao gabinete. Mesmo quando estavam prontos para análise, alguns procedimentos teriam permanecido parados no fórum por determinação do próprio juiz.

O tribunal também apura denúncias de que Vicentini teria orientado alterações em minutas de decisões e a rejeição de pedidos apresentados por determinados escritórios de advocacia.

Outra suspeita envolve ordens para restringir a entrada de advogados no fórum. Há ainda questionamentos sobre a fixação de honorários mais elevados em favor de profissionais que supostamente recebiam tratamento preferencial.

Conforme o procedimento, o fechamento do gabinete durante o expediente também teria prejudicado o atendimento aos advogados que procuravam o magistrado.

Juiz está afastado há um ano e continua recebendo salário

Júlio Cezar Vicentini ingressou na magistratura paranaense em 2014. Antes de assumir a Vara Cível de Ibaiti, em 2022, trabalhou como juiz substituto em Laranjeiras do Sul e atuou na comarca de Ribeirão do Pinhal.

Em Ibaiti, também exerceu a direção do fórum e funções na Justiça Eleitoral. Em 2024, recebeu o título de cidadão honorário do município.

O processo administrativo disciplinar foi instaurado por meio de portaria assinada pela presidente do TJ-PR, desembargadora Lígia Maejima. O afastamento preventivo permanece em vigor desde novembro de 2025, sem prazo divulgado para o encerramento da apuração.

Procurada pelo g1 e pela RPC, a defesa do magistrado informou que não se manifestaria sobre o caso, alegando que o procedimento tramita em segredo de Justiça.

Até a conclusão do processo, as acusações permanecem sob investigação, sem decisão administrativa definitiva divulgada.