As rodovias do Paraná exigem atenção dos motoristas nesta quarta-feira (25), principalmente no Sudoeste do estado, onde as chuvas recentes provocaram acúmulo de água em alguns trechos. Também há interdições e operações pare e siga em rodovias estaduais, além de obras nas estradas federais.

Rodovias estaduais

PR-182, PR-280 e PR-180: Segundo a concessionária EPR Iguaçu, há pontos de acúmulo de água na pista que exigem cautela dos motoristas. As ocorrências foram registradas nos seguintes trechos:

PR-182: quilômetro 512, em Ampére;

quilômetro 512, em Ampére; PR-280: quilômetros 244 e 247, em Renascença;

quilômetros 244 e 247, em Renascença; PR-180: quilômetro 505, em Marmeleiro.

PR-460 e PR-092: O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) mantém restrições de tráfego nas duas rodovias. Na PR-460, há bloqueio devido ao rompimento de aterro no quilômetro 8, em Pitanga. Já na PR-092, um escorregamento de terra no quilômetro 79 provoca interdição.

Região Metropolitana de Curitiba: De acordo com o monitoramento da Via Araucária, o tráfego segue moderado na PR-418, no Contorno Norte, entre Curitiba e Almirante Tamandaré, e na PR-423, entre Araucária e Campo Largo. Na PR-427, entre Lapa e Porto Amazonas, o fluxo é normal.

Rodovias federais

BR-277 e BR-376: Nos trechos administrados pela Via Araucária, que passam por Curitiba, Campo Largo, Balsa Nova, Palmeira, Irati e Prudentópolis, o tráfego é moderado nesta manhã. No sentido Litoral da BR-277 e na descida da Serra do Mar pela BR-376, em direção a Santa Catarina, o movimento segue dentro da normalidade após o retorno do feriado. Motoristas devem manter a atenção nos pontos com obras.

BR-476: Em Curitiba, as obras das trincheiras da Vila São Pedro, no bairro Pinheirinho, provocam desvios e lentidão no entorno da rodovia. Nos trechos de Araucária, Contenda e Lapa, o fluxo é moderado.

BR-373: O trânsito segue normalmente entre Ponta Grossa, Ipiranga, Imbituva, Guamiranga e Prudentópolis. A atenção deve ser redobrada na altura do quilômetro 220, em Imbituva, onde há frentes de trabalho de fresagem e recomposição do pavimento.