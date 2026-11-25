A captura do caranguejo-uçá será liberada no Paraná a partir de 1º de dezembro, após o encerramento do período de defeso da espécie. A autorização, regulamentada pelo Instituto Água e Terra (IAT), vale até 14 de março de 2027 e estabelece uma série de regras para pescadores e comerciantes que trabalham com o crustáceo no Litoral do Estado.

Apesar da liberação, a captura não está permitida de qualquer maneira. A legislação determina que somente os machos com mais de sete centímetros de carapaça podem ser retirados dos manguezais. A medida estabelece um tamanho mínimo um centímetro superior ao previsto na legislação federal, definida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Outra exigência é que a captura seja feita exclusivamente de forma artesanal, utilizando as mãos. O uso de ferramentas cortantes, produtos químicos e armadilhas está proibido.

Entre os instrumentos vetados estão enxadas, facões, foices, cavadeiras e cortadeiras. Também não podem ser utilizados laços, redes ou outros métodos que possam ferir ou matar os animais ou provocar danos ao meio ambiente.

As restrições estão previstas na Portaria do IAP nº 180/2002, que regulamenta a atividade no Paraná. O objetivo é permitir a exploração da espécie sem comprometer sua reprodução e a continuidade da população de caranguejos nos manguezais.

Quando a captura volta a ser proibida?

A temporada autorizada pelo IAT termina em 14 de março de 2027. A partir do dia 15 de março, começa novamente o período de defeso, que segue até 30 de novembro.

Durante esse intervalo, a captura fica proibida para garantir a reprodução natural do caranguejo-uçá. O período de proteção é considerado importante para a manutenção da espécie e para que a atividade possa continuar sendo realizada nos meses seguintes.

Quem capturar, transportar, comercializar, beneficiar ou industrializar caranguejos em desacordo com as restrições estabelecidas pela portaria poderá responder por infração à Lei de Crimes Ambientais.

As multas variam de R$ 1,2 mil a R$ 50 mil, com acréscimo de R$ 20 por quilo de animal apreendido. O valor também considera a quantidade de material proibido utilizada pelo infrator.

Captura de caranguejo movimenta milhões no Paraná

Além da importância ambiental, a atividade tem impacto econômico nas cidades do Litoral paranaense. De acordo com o levantamento mais recente do Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab), a pesca de caranguejo movimentou R$ 9,28 milhões no Paraná em 2025.

Guaraqueçaba concentrou a maior participação na produção estadual, com 37,7%. Na sequência aparecem Guaratuba (18,3%), Paranaguá (17,3%), Antonina (16,2%), Pontal do Paraná (9,9%) e Matinhos (0,6%).