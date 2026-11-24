Os acessos inacabados da Ponte de Guaratuba devem voltar a receber obras nos próximos dias, com previsão de conclusão em 60 dias. O anúncio foi feito pelo governador Ratinho Junior, após a liberação de uma pendência técnica que, segundo ele, impedia a continuidade dos serviços.

A promessa ocorre às vésperas da temporada de verão, quando o aumento do movimento no litoral pode agravar os congestionamentos nas entradas de Guaratuba e Matinhos.

A ponte foi aberta ao tráfego em 1º de maio, mas parte das intervenções viárias nas duas margens da Baía de Guaratuba permanece inacabada. O problema ganhou destaque no feriado da Consciência Negra, quando longas filas se formaram em Matinhos, especialmente no sentido da BR-277.

Segundo Ratinho Junior, a retomada dependia de uma liberação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), relacionada a uma discussão técnica sobre a execução dos serviços.

“Nós estávamos esperando o aval do Tribunal de Contas do Estado, porque tinha uma discussão técnica que precisava ter essa liberação e essa liberação aconteceu. Então agora nos próximos dias já começa essa obra e começando o prazo é de 60 dias”, afirmou o governador à Rádio Litorânea.

Apesar do anúncio, ainda não foram detalhadas a data exata da retomada, as intervenções abrangidas pela liberação e a previsão oficial de entrega de cada trecho.

Quatro pontos preocupam motoristas

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) identificou quatro locais que exigem atenção por causa do risco de congestionamentos. Em Matinhos, os principais problemas estão na conversão à esquerda da PR-412, nas proximidades da Avenida JK, em direção a Caiobá, e no bloqueio da PR-807, que limita as alternativas de circulação.

Em Guaratuba, as preocupações envolvem o retorno provisório para o Cabaraquara, sinalizado por cones, e o semáforo de quatro tempos na PR-412, próximo ao Corpo de Bombeiros.

A situação preocupa principalmente porque a primeira temporada de verão com a ponte em operação deve aumentar a circulação de veículos entre os dois municípios. O DER-PR informou anteriormente que não realizou um estudo específico para estimar o volume de tráfego esperado nesse período.

Caso as intervenções definitivas não sejam concluídas a tempo, uma das alternativas em avaliação é liberar provisoriamente o acesso pela PR-807. A possibilidade, entretanto, depende de análise técnica e ainda não foi confirmada.

Filas provocam reclamações de usuários da ponte

Os congestionamentos registrados durante o feriado da Consciência Negra aumentaram as críticas à situação dos acessos da Ponte de Guaratuba. As reclamações se concentram nas filas extensas, na falta de rotas alternativas e nas dificuldades de circulação pelas vias de Matinhos, utilizadas por motoristas que tentam escapar dos congestionamentos.

A situação preocupa especialmente diante da proximidade da temporada de verão, quando o movimento de veículos deve aumentar. Além das obras inacabadas, a chuva e o fluxo intenso de automóveis contribuíram para as retenções registradas no feriado.

Prefeitura de Guaratuba cobrava solução

Antes do anúncio do governador, a Prefeitura de Guaratuba havia solicitado urgência ao DER-PR e discutia com o Estado a possibilidade de executar parte das obras em caráter emergencial, utilizando recursos estaduais.

O município também levou a cobrança à Assembleia Legislativa do Paraná. O secretário municipal de Urbanismo, Vilmar Faria, havia informado que a empresa responsável aguardava garantias de pagamento para retomar os trabalhos.

“No meio desse impasse ficam os guaratubanos e os veranistas. Os acessos são muito importantes, e a prefeitura está cobrando que sejam concluídos com urgência”, declarou o secretário à Tribuna do Paraná.

Com a manifestação de Ratinho Junior, a Prefeitura de Guaratuba não participará da execução dos serviços, que ficará integralmente sob responsabilidade do contrato estadual.

Prazo pode avançar até janeiro

Embora o governador tenha anunciado um prazo de 60 dias, a contagem começará com a retomada efetiva dos trabalhos. Se os serviços forem reiniciados ainda em novembro, a previsão de entrega poderá avançar até o fim de janeiro de 2027, já durante a alta temporada.

Até lá, motoristas que utilizam a ligação entre Guaratuba e Matinhos continuarão dependendo dos acessos provisórios e das alternativas de circulação disponíveis.