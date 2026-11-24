Um objeto suspeito, semelhante a um artefato explosivo, provocou o isolamento de um trecho da Rua Marechal Deodoro, no cruzamento com a Rua General Carneiro, no Centro de Curitiba, próximo ao bairro Alto da XV, na manhã desta terça-feira (24). A Polícia Militar foi acionada após uma denúncia sobre a presença do material junto à lixeira de um condomínio residencial, por volta das 10h.

Segundo informações repassadas por policiais no local, o objeto é formado por quatro tubos semelhantes a canos de PVC, unidos por fita isolante. O conjunto teria aparência semelhante à de bananas de dinamite e apresentaria um dispositivo eletrônico conectado. Ainda não há confirmação de que se trate de um explosivo.

A área foi isolada por questões de segurança. Moradores e trabalhadores que estão dentro dos prédios receberam orientação para permanecer nos imóveis, enquanto a entrada de pessoas no perímetro também foi impedida.

Equipes da Polícia Militar estabeleceram um cordão de isolamento e orientam pedestres e moradores que circulam pela região, predominantemente residencial.

Esquadrão Antibombas analisa objeto suspeito

O Esquadrão Antibombas chegou ao local e iniciou os procedimentos para verificar o material. O objeto foi retirado das proximidades do condomínio e levado para o meio da rua, onde passou a ser examinado pelos especialistas.

Entre os procedimentos previstos está a utilização de um equipamento de raio X para verificar o conteúdo dos tubos. Caso seja confirmada a presença de explosivos, o artefato poderá ser neutralizado com equipamentos de proteção específicos.

Se a análise descartar a existência de uma bomba, a área poderá ser liberada após a conclusão dos procedimentos de segurança.

Até a atualização das 12h50, a ocorrência continuava em andamento, com o trecho da Marechal Deodoro interditado. A polícia ainda não havia confirmado a natureza do objeto.

Também não foram divulgadas informações sobre quem deixou o material no local ou as circunstâncias em que ele foi encontrado.

A interdição afeta a circulação de veículos e pedestres na região central. Motoristas que precisam passar pelo local devem evitar o cruzamento da Marechal Deodoro com a General Carneiro e seguir as orientações das equipes policiais.