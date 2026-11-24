O Paraná tem 244 áreas delimitadas em mapas técnicos como locais de alto ou muito alto risco de deslizamentos, inundações e outros fenômenos geológicos e hidrológicos. Elas estão distribuídas em 38 municípios (veja lista no fim da matéria), segundo levantamento do Serviço Geológico do Brasil (SGB) incorporado ao Relatório Técnico nº 04/2026 do Ministério Público de Contas do Paraná (MPC-PR).

Do total, 142 áreas foram classificadas como de alto risco (R3) e 102 como de muito alto risco (R4). Campo Largo concentra o maior número, com 45 áreas, sendo 12 na categoria R3 e 33 na R4. Na sequência aparecem Rio Branco do Sul, com 25, e Almirante Tamandaré, com 24.

Também estão entre os municípios com maior quantidade de áreas de risco Araucária, com nove, e Cerro Azul, com oito. Curitiba tem três áreas identificadas, todas na categoria R3. A classificação considera o grau de risco dos locais mapeados e não representa a quantidade de ocorrências de desastres ou de pessoas atingidas.

Além das áreas identificadas pelo SGB, a Defesa Civil Estadual delimitou 1.082 áreas de atenção em 114 municípios paranaenses. Desse total, 406 estão relacionadas a inundações, 391 a alagamentos e 285 a deslizamentos. Londrina lidera o levantamento, com 100 áreas, seguida por Cascavel (79), Curitiba (67), Paranaguá (41) e Francisco Beltrão (32).

Em 2025, os 399 municípios do Paraná contavam com Plano Diretor, documento que orienta o desenvolvimento e a ocupação do território, estabelecendo diretrizes para o crescimento urbano e o uso do solo. Apesar da cobertura estadual, a existência do plano, por si só, não garante que as cidades estejam preparadas para prevenir e enfrentar eventos extremos.

Municípios têm domicílios em áreas de risco

A exposição da população também aparece nos dados de infraestrutura urbana. Segundo o relatório do MPC-PR, 145 municípios declararam ao Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (SINISA) ter domicílios urbanos em áreas sujeitas a inundações. Entre eles, 46 (31,7%) informaram não possuir nenhum instrumento de planejamento de drenagem.

O levantamento aponta ainda os municípios com maior proporção de residências em áreas de risco de inundação. Cruz Machado aparece na primeira posição, com 25,95% dos domicílios nessa condição. Em seguida estão Adrianópolis, com 24,17%, Nova Londrina, com 23,92%, e Almirante Tamandaré, com 21,77%.

Os dados mostram que a vulnerabilidade não depende apenas da ocorrência de chuvas intensas, mas também das condições de ocupação e da infraestrutura disponível nas cidades. A professora Madianita Nunes da Silva, do Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e pesquisadora do Núcleo Curitiba do INCT Observatório das Metrópoles, ressalta que moradores de áreas precárias ou sujeitas a riscos muitas vezes não conseguem acessar alternativas formais de moradia.

Segundo a pesquisadora, o custo da moradia formal, tanto para compra quanto para aluguel, dificulta o acesso da população de baixa renda a locais com infraestrutura adequada. A ocupação de áreas vulneráveis, nesse contexto, também está relacionada às desigualdades no acesso à cidade.

A situação se agrava quando esses territórios não contam com infraestrutura e serviços públicos suficientes. Além da exposição a inundações e deslizamentos, os moradores podem enfrentar despejos, deslocamentos involuntários e insegurança. “São múltiplas as camadas de violência a que estão sujeitas diariamente”, afirma Madianita.

Eventos atingem municípios em diferentes regiões

A abrangência dos riscos também aparece na Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC) 2025, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Entre 2021 e 2024, 164 municípios paranaenses registraram enxurradas, 152 tiveram alagamentos e 129 enfrentaram enchentes. No mesmo período, 249 cidades foram atingidas por estiagens.

Os registros da Defesa Civil do Paraná reforçam a dimensão dos eventos recentes. Em 2025, foram contabilizadas 574 ocorrências em mais de 240 municípios. Em 2026, até a primeira quinzena de novembro, o número chegou a 1.054 registros em 332 cidades. Como o levantamento de 2026 ainda é parcial, os números não representam períodos equivalentes.

Entre as ocorrências registradas em 2026, os temporais com vendavais foram os mais frequentes, com 482 registros. Também foram contabilizados 134 episódios de granizo e 121 enxurradas.

O coordenador executivo da Defesa Civil Estadual, coronel Ivan Fernandes, afirma que não há um padrão regional para a ocorrência desses fenômenos, que podem atingir diferentes partes do Paraná. Por isso, os 399 municípios precisam estar preparados. “As prefeituras fazem o levantamento das áreas de risco, cadastram a população vulnerável, os abrigos públicos e planejam uma série de ações para prevenção, mitigação, preparação e resposta de acordo com cada realidade”, explica.

A orientação é que as prefeituras identifiquem áreas de risco, cadastrem a população vulnerável, organizem abrigos e planejem ações de prevenção, preparação e resposta.

O mapeamento dos riscos, a infraestrutura urbana e o planejamento municipal são partes de um mesmo desafio. Para Madianita, a vulnerabilidade das populações não pode ser analisada apenas pela localização das moradias, mas também pelas condições sociais e pela ausência de alternativas habitacionais. A prevenção de desastres exige considerar quem está exposto aos riscos e quais condições essas pessoas têm para enfrentá-los.

Veja as 38 cidades do Paraná com áreas de risco

O levantamento do SGB identificou 244 áreas de risco alto ou muito alto. Confira o total por município, com a divisão entre as duas classificações: R3 (risco alto) e R4 (risco muito alto).

Almirante Tamandaré: 24 áreas (21 R3 e 3 R4)

Antonina: 7 (7 R3 e nenhuma R4)

Araucária: 9 (5 R3 e 4 R4)

Barracão: 2 (2 R3 e nenhuma R4)

Boa Vista da Aparecida: 2 (1 R3 e 1 R4)

Bocaiúva do Sul: 4 (1 R3 e 3 R4)

Campina Grande do Sul: 2 (nenhuma R3 e 2 R4)

Campo Largo: 45 (12 R3 e 33 R4)

Campo Magro: 6 (4 R3 e 2 R4)

Capitão Leônidas Marques: 3 (2 R3 e 1 R4)

Cerro Azul: 8 (7 R3 e 1 R4)

Colombo: 3 (3 R3 e nenhuma R4)

Curitiba: 3 (3 R3 e nenhuma R4)

Fazenda Rio Grande: 8 (2 R3 e 6 R4)

Foz do Iguaçu: 13 (8 R3 e 5 R4)

Francisco Beltrão: 11 (8 R3 e 3 R4)

General Carneiro: 4 (2 R3 e 2 R4)

Guaraniaçu: 7 (7 R3 e nenhuma R4)

Guaraqueçaba: 9 (4 R3 e 5 R4)

Guaratuba: 1 (nenhuma R3 e 1 R4)

Itaperuçu: 1 (nenhuma R3 e 1 R4)

Jaguariaíva: 3 (2 R3 e 1 R4)

Loanda: 1 (nenhuma R3 e 1 R4)

Paranaguá: 1 (nenhuma R3 e 1 R4)

Pato Branco: 2 (2 R3 e nenhuma R4)

Pinhais: 6 (6 R3 e nenhuma R4)

Piraquara: 3 (3 R3 e nenhuma R4)

Realeza: 2 (1 R3 e 1 R4)

Rio Bonito do Iguaçu: 2 (1 R3 e 1 R4)

Rio Branco do Sul: 25 (13 R3 e 12 R4)

Rio Negro: 5 (3 R3 e 2 R4)

Santa Lúcia: 1 (nenhuma R3 e 1 R4)

Saudade do Iguaçu: 1 (nenhuma R3 e 1 R4)

São José dos Pinhais: 3 (2 R3 e 1 R4)

São Mateus do Sul: 4 (nenhuma R3 e 4 R4)

São Miguel do Iguaçu: 3 (3 R3 e nenhuma R4)

Umuarama: 4 (1 R3 e 3 R4)

União da Vitória: 6 (6 R3 e nenhuma R4)