Um casal de idosos, ambos com aproximadamente 80 anos, morreu afogado durante um alagamento na residência onde moravam, na região do Ouro Fino, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira (23).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o filho do casal, de aproximadamente 40 anos, sofreu ferimentos leves ao tentar resgatar os pais.

As equipes foram acionadas às 18h10 para atender a um alagamento na Rua Brasiléia. Segundo os bombeiros, o casal foi surpreendido pela elevação do nível da água dentro da própria casa, situada em uma região de baixada.

Filho tenta salvar pais durante alagamento

A mulher foi encontrada em parada cardiorrespiratória e recebeu os primeiros socorros de populares, mas não resistiu. Ainda conforme os bombeiros, o homem foi localizado já sem vida no interior da residência.

Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para o atendimento, que também contou com o apoio de uma ambulância de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).