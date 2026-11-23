O governador eleito do Paraná, Sergio Moro (PL), pretende evitar que a eleição para a presidência da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), em fevereiro de 2027, seja marcada por uma disputa entre chapas. A articulação busca garantir um nome alinhado ao futuro governo no comando do Legislativo.

“Que governo vai querer ter um presidente da Assembleia de oposição para trabalhar as ações? Claro que não”, afirmou o deputado estadual Paulo Gomes (PL), escolhido por Moro para assumir a liderança do governo na Casa.

Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (23), na Assembleia Legislativa, Gomes disse que trabalha para construir um consenso entre os parlamentares e evitar o chamado bate-chapa na escolha da Mesa Diretora.

A possibilidade de uma candidatura concorrente ganhou força na semana passada depois que um grupo de deputados do PSD começou a articular uma chapa alternativa à liderada pelo deputado Delegado Jacovós (PL), nome apoiado por Moro para assumir a presidência da Assembleia a partir de fevereiro.

A composição defendida pelo grupo do governador eleito também prevê o deputado César Silvestri Filho (PP) na disputa pela primeira secretaria, outro dos principais cargos da Mesa Executiva.

Disputa pela Mesa Diretora

Paulo Gomes afirmou que o governo pretende utilizar os próximos meses para negociar com os parlamentares e tentar evitar que duas chapas disputem os cargos da direção da Assembleia.

“No momento, se fala que haveria um bate-chapa na Assembleia Legislativa, mas devemos lembrar que a eleição é somente em fevereiro e se está trabalhando para que haja acomodações para que não ocorra o bate-chapa”, disse.

O futuro líder reconheceu, porém, que todos os deputados têm o direito de disputar cargos na Mesa Diretora, inclusive aqueles que não integram a base governista. Caso não seja possível chegar a um acordo, a decisão deverá ocorrer por meio do voto dos parlamentares.

“Não interessa ao governo comprar brigas desnecessárias, mas claro que todos os deputados têm o direito de postular cargos na Mesa. Isso faz parte da democracia e ela exige que se tenha respeito também por aqueles que pensam de forma diferente”, declarou.

Gomes também afirmou que a intenção é buscar uma composição única para a eleição. Segundo ele, Moro pretende manter uma boa relação com o Legislativo para viabilizar as ações do futuro governo.

Futuro governo estima apoio de 40 deputados

Durante a coletiva, Paulo Gomes estimou que Moro deverá contar com aproximadamente 40 deputados na base de apoio ao governo na próxima legislatura. A Assembleia Legislativa tem 54 cadeiras. Na avaliação do parlamentar, nove deputados do PT e do PDT estarão na oposição, assim como outros cinco integrantes do PSD poderão ficar fora da base governista.

“Temos conversado intensamente com os deputados e achamos que realmente nós teremos uma bancada de apoio, neste momento, de aproximadamente 40 deputados”, afirmou.

O futuro líder também disse que pretende manter diálogo com todos os 54 parlamentares, inclusive aqueles que não estarão alinhados ao Executivo. A intenção, segundo ele, é construir acordos para aprovar projetos de interesse da população e, eventualmente, apoiar propostas apresentadas pela oposição, desde que estejam de acordo com o que pensa o governador.

“A minha intenção enquanto líder do governo será de ouvir sempre os 54 deputados para que a gente consiga convergir em projetos que tragam melhorias à população”, disse.

Gomes afirmou ainda que a função exigirá negociação constante para compatibilizar as demandas dos parlamentares com as prioridades da administração estadual. Ele não descartou enfrentamentos em situações específicas, mas disse que não pretende adotar uma postura de confronto.

Moro deve ouvir sugestões para secretariado

A participação dos deputados na formação da equipe de governo também foi abordada durante a entrevista. Paulo Gomes afirmou que Moro poderá ouvir sugestões dos parlamentares para a escolha dos nomes que ocuparão as secretarias estaduais, mas ressaltou que as indicações não serão impostas pelos partidos.

“O governador, certamente, vai ouvir também sugestões de deputados, porque o Estado é bastante grande e precisa de pessoas capacitadas. Será um governo de se ouvir, mas não será um governo também de imposições de nomes”, afirmou.

O futuro líder também destacou que Moro pretende conduzir a administração com foco em critérios técnicos, competência e qualificação dos integrantes da equipe. Segundo Gomes, a relação com os deputados será importante para conciliar as demandas do Legislativo com as decisões do Executivo.

Após a posse, em janeiro de 2027, o governador deverá ter acesso a um diagnóstico da situação do Estado, especialmente das contas públicas. Gomes afirmou que terá contato direto com Moro para levar essas informações à Assembleia Legislativa e, posteriormente, à população.

“Primeiro, trabalho, sem sombra de dúvidas, é o da constituição da base de apoio ao governador. E, depois, trabalhar nos casos específicos dos projetos e eventuais polêmicas que o cargo exige”, concluiu.