Curitiba será, na próxima sexta-feira (27), palco para um grande evento sobre segurança pública, tecnologia e inteligência artificial. Organizado pela Gazeta do Povo, o encontro trará nomes importantes da segurança com o objetivo de debater sobre como a integração de dados, o uso da inteligência artificial e as novas tecnologias podem ajudar no combate à criminalidade, na gestão pública e na segurança dos municípios paranaenses. A programação terá a participação do senador Sergio Moro, governador eleito do Paraná.

O evento também terá um painel com especialistas e gestores da área:

Danyelle Stringari, professora e pesquisadora da Unespar;

Fabiano Bordignon, futuro secretário de Estado da Segurança Pública do Paraná;

Davi Peixoto, representante da PAX.

Serviço:

Evento: Segurança Pública, Tecnologia e Inteligência Artificial

Segurança Pública, Tecnologia e Inteligência Artificial Data: 27 de novembro de 2026 (sexta-feira)

27 de novembro de 2026 (sexta-feira) Horário: das 8h às 11h30

das 8h às 11h30 Local: Auditório do Universe Life Square — Rua Visconde do Rio Branco, 1488, Centro, Curitiba/PR

Auditório do Universe Life Square — Rua Visconde do Rio Branco, 1488, Centro, Curitiba/PR Acesso: exclusivo para convidados