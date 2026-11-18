O governador eleito do Paraná, Sergio Moro (PL), anunciou Carlos Fernando dos Santos Lima como futuro secretário Anticorrupção do Estado. A pasta, porém, ainda não existe e deverá ser criada por meio de uma reforma administrativa que o novo governo pretende encaminhar à Assembleia Legislativa (Alep) ainda neste ano.

A proposta é estruturar um órgão dedicado à prevenção e investigação de irregularidades na administração pública, conforme previsto no plano de governo de Moro. A criação de uma estrutura especializada no combate à corrupção está entre as promessas da campanha do governador eleito.

O plano prevê uma agência ou secretaria voltada à prevenção, monitoramento e investigação de irregularidades, além da publicação de resultados do Programa de Integridade e Compliance e uso de inteligência artificial para identificar contratos suspeitos e sobrepreços. Também estão previstas unidades regionais especializadas em corrupção e lavagem de dinheiro.

Segundo o assessoria do futuro governo, a estrutura deverá fortalecer mecanismos de auditoria preventiva e ampliar a proteção do interesse público em diferentes áreas do Executivo. A criação da pasta e o formato de funcionamento, entretanto, dependem da reforma administrativa a ser apresentada pelo futuro governo e da aprovação dos deputados estaduais.

Moro comentou a escolha de Carlos Fernando com base na experiência dele e na adesão aos propósitos da pasta. “Esta secretaria será diferenciada. Vamos empoderar o controle interno e colocar os servidores públicos mais capacitados para identificar desvios de dinheiro público, prevenir fraudes em licitação, identificar casos de enriquecimento ilícito dos servidores. Se Brasília abandonou a anticorrupção, vamos provar que no Paraná nós somos diferentes”, afirmou.

Quem é Carlos Fernando?

Carlos Fernando dos Santos Lima é advogado, ex-procurador da República e um dos seis integrantes da equipe original da Operação Lava Jato em Curitiba, em 2014. Natural de Apucarana, no norte do Paraná, atuou durante quatro anos na força-tarefa, com investigações de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo a Petrobras.

Foi procurador da República por 24 anos, entre 1995 e 2019, participou da força-tarefa Banestado/CC5 e ocupou duas vezes a coordenação criminal da Procuradoria da República no Paraná.

Após deixar o Ministério Público, passou a atuar na área de compliance, investigações internas, gestão de crises e negociação de acordos de colaboração premiada e leniência empresarial. Também ministra palestras e treinamentos sobre lavagem de dinheiro e combate à corrupção.

Entre os reconhecimentos recebidos estão o Prêmio Innovare, o Prêmio Anticorrupção da Transparência Internacional, em 2016, e duas premiações da Global Investigations Review, em 2015 e 2017.

]O anúncio faz parte da formação da equipe do governo de Sergio Moro, que já confirmou Priscilla Santana para a Secretaria da Fazenda, Fátima Gavioli para a Educação, Edson Vasconcelos para Infraestrutura e Logística e Fabiano Bordignon para a Segurança Pública.