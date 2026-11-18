O Paraná atingiu a menor taxa de desemprego da história, com 3% da população desocupada no terceiro trimestre de 2026. O resultado representa uma nova queda em relação ao trimestre anterior, quando o índice ficou em 3,1%, e consolida o Estado entre os que têm os menores níveis de desocupação do Brasil.

Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (18) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua.

Dos 9,826 milhões de paranaenses com idade para trabalhar, 6,505 milhões compõem a força de trabalho, entre pessoas ocupadas e aquelas que procuram emprego. Desse total, 6,310 milhões estavam trabalhando, enquanto 195 mil estavam desocupados.

Além de alcançar a menor taxa percentual, o Paraná também registrou o menor número absoluto de pessoas desempregadas da série histórica, iniciada em 2012. O resultado representa uma trajetória de melhora no mercado de trabalho estadual nos últimos anos.

No terceiro trimestre de 2017, a taxa de desemprego era de 8,5% e chegou a 10,5% em 2020, durante a pandemia de Covid-19. Desde então, o índice recuou consecutivamente: ficou em 8% em 2021, 5,3% em 2022, 4,6% em 2023, 4% em 2024 e 3,5% em 2025, até atingir o novo recorde de baixa em 2026.

O Estado permanece abaixo de 4% de desocupação desde o segundo trimestre de 2025, cenário que caracteriza pleno emprego. No ranking nacional, o Paraná tem a quarta menor taxa de desocupação, empatado com o Espírito Santo, ambos com 3%.

Os melhores resultados são de Santa Catarina (2,2%), Mato Grosso do Sul (2,3%) e Mato Grosso (2,6%). Entre as maiores economias do País, São Paulo registra 5,4%, Minas Gerais, 4%, e Rio de Janeiro, 6,9%. O rendimento real mensal habitual chegou a R$ 4.231, o segundo melhor resultado já registrado no Estado e o quinto maior do Brasil, acima da média nacional de R$ 3.790.