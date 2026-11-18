O Brasil tinha 971 mil pessoas procurando emprego há pelo menos dois anos no terceiro trimestre de 2026, o menor número desde 2012, quando o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) começou a série histórica. Foi a primeira vez que o chamado desemprego longo ficou abaixo de 1 milhão de pessoas. O dado foi divulgado nesta quarta-feira (18) pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua. As informações são do IBGE.

A queda foi de 17,6% em relação ao mesmo período de 2025, quando 1,179 milhão de trabalhadores buscavam vaga há mais de 24 meses. Na comparação com o segundo trimestre deste ano, a redução foi de 8%. O pico da série histórica ocorreu em 2021, durante a pandemia de covid-19, quando o número chegou a 3,810 milhões de pessoas.

Quem procurava emprego entre um e dois anos somava 590 mil trabalhadores no trimestre, também o menor patamar já registrado. Ao considerar todos os desempregados há pelo menos um ano, o total chegou a 1,56 milhão de pessoas, outro recorde de baixa desde o início da série.

Mercado aquecido absorve mais trabalhadores

O analista da pesquisa, William Kratochwill, explica que os números refletem um mercado de trabalho aquecido. “É um sinal de que o mercado está contratando cada vez mais”, afirma. Segundo ele, desde o fim da pandemia as vagas vêm crescendo. “Se o mercado precisa da mão de obra, ele sempre pega primeiro aqueles que acha mais qualificados e, depois, vai trazendo as pessoas com tempo de busca maior para dentro da ocupação”, detalha.

O levantamento mostra ainda que 1,136 milhão de pessoas buscavam trabalho há menos de um mês no terceiro trimestre, alta de 0,8% em relação ao mesmo período de 2025. Para Kratochwill, o dado sinaliza maior rotação no mercado de trabalho.

Desemprego geral no menor nível

O IBGE já havia informado que o Brasil fechou o terceiro trimestre com taxa de desemprego em 5,2%, a menor para o período desde 2012. O país tinha 5,6 milhões de desempregados, patamar que só perde para o último trimestre de 2025, quando eram 5,5 milhões.

Do total de desocupados até setembro, 17,2% estavam na busca por trabalho há pelo menos dois anos e 10,5% procuravam vaga entre um e dois anos. Cerca de metade (52,1%) estava desempregada de um mês a menos de um ano. Uma em cada cinco pessoas (20,2%) havia começado a procurar emprego há menos de um mês.

A Pnad apura o comportamento no mercado de trabalho para pessoas com 14 anos ou mais e considera todas as formas de ocupação. Pelos critérios do instituto, só é considerada desocupada a pessoa que efetivamente procurou vaga 30 dias antes da pesquisa. São visitados 211 mil domicílios em todos os estados e no Distrito Federal.