A oferta de ensino em tempo integral será ampliada em 20 escolas estaduais do Paraná a partir de 2027. Com a mudança, a modalidade deverá alcançar 98.107 estudantes, distribuídos por 504 instituições. A expansão também prevê alterações no funcionamento de unidades que já oferecem jornada ampliada, incluindo mudanças curriculares e inclusão de novas etapas de ensino.

As 20 escolas que passarão a integrar o Programa Paraná Integral (PPI) estão localizadas em 18 municípios, abrangidos por 14 Núcleos Regionais de Educação. Juntas, têm capacidade para abrir 2.492 vagas. Com isso, aproximadamente 10% dos estudantes da rede estadual deverão frequentar o ensino integral.

Além das novas unidades, sete escolas ampliarão o atendimento para outras etapas de ensino, permitindo, por exemplo, que instituições que já oferecem jornada integral no Ensino Fundamental também contemplem o Ensino Médio. Outras 93 terão mudanças nas matrizes curriculares, com ajustes na carga horária e na oferta de Educação Profissional.

Por outro lado, três escolas deixarão de oferecer ensino integral no Ensino Médio. Duas delas manterão a modalidade para alunos do Ensino Fundamental.

Segundo o secretário estadual da Educação, Roni Miranda, a ampliação busca aumentar as oportunidades de aprendizagem. “Nos referimos, principalmente, ao atendimento do objetivo maior, que é oferecer ensino integralizado de qualidade aos nossos estudantes, com mais oportunidades de aprendizado aliadas à experiência de uma maior vivência escolar”, afirmou.

Pesquisa aponta melhora no desempenho dos alunos

Um levantamento da Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR), realizado com 82.444 estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental, identificou diferenças no desempenho escolar conforme o tempo de permanência no ensino integral.

A análise utilizou resultados da Prova Paraná Mais e comparou alunos da jornada regular com estudantes que frequentavam o ensino integral havia um, dois ou três anos.

Entre os alunos com desempenho inicial intermediário, a pontuação aumentou 32,028 pontos após três anos na modalidade. Já entre aqueles que começaram com notas mais baixas, o crescimento foi de 13,743 pontos.

Em Matemática, estudantes com dois anos de ensino integral registraram média 9,240 pontos superior à dos alunos da jornada parcial. Para aqueles com três anos na modalidade, a diferença chegou a 18,876 pontos. Em Língua Portuguesa, o crescimento informado foi de 11,192 pontos entre estudantes que ingressaram no modelo em 2023.

O estudo também apontou que estudantes beneficiários do Bolsa Família tiveram desempenho médio 4,750 pontos superior ao dos alunos não beneficiários, no recorte analisado.

“Quanto mais tempo permanecem na educação em tempo integral, maiores os ganhos para os estudantes, principalmente os de alta vulnerabilidade”, afirmou a coordenadora de Educação Integral da Seed-PR, Marytta Rennó.

Os resultados foram divulgados pela secretaria, mas o material não detalha os procedimentos estatísticos utilizados para isolar outros fatores que também podem influenciar o desempenho escolar.

Jornada pode chegar a 45 horas semanais

Nas escolas participantes do Paraná Integral, a jornada pode chegar a 45 horas por semana. O modelo inclui cinco refeições diárias, acompanhamento pedagógico e atividades culturais, esportivas e tecnológicas, além dos conteúdos curriculares obrigatórios.

A modalidade também oferece o projeto Jovens Protagonistas, voltado à participação estudantil e ao desenvolvimento da autonomia e da responsabilidade dos alunos.

A rede estadual passou de 73 escolas com ensino integral, em 2019, para 485 unidades em 2026. No mesmo período, o número de estudantes atendidos cresceu de aproximadamente 9,6 mil para 95.615.

A ampliação prevista para 2027 faz parte da estratégia estadual de expansão da jornada escolar, em consonância com as metas nacionais para a educação em tempo integral.