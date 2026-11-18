Pessoas pretas e pardas representam 55,1% de todos os trabalhadores do Brasil, mas ocupam apenas 30,7% dos cargos de chefia. Enquanto isso, brancos são 43,8% da força de trabalho e concentram 67,4% das posições gerenciais. Nos 20% de cargos de liderança mais bem pagos, a presença de negros cai ainda mais: apenas 19,6%, contra 78,3% de brancos. Os dados são do estudo divulgado nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na semana da Consciência Negra. As informações são da Agência Brasil.

O levantamento reúne dados de 2025 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua e considera pretos e pardos como população negra, conforme o Estatuto da Igualdade Racial.

Desemprego atinge mais negros

A taxa de desocupação entre brancos ficou em 4,3%, enquanto entre pretos chegou a 7,1% e entre pardos a 6,5%. A informalidade, trabalho sem proteção social e direitos garantidos, alcançou 33,4% dos brancos e 44,8% dos negros.

O rendimento médio por hora dos brancos foi de R$ 27,2, enquanto o de negros ficou em R$ 16,6. Mesmo entre quem tem ensino superior, a diferença persiste: brancos recebem R$ 46,1 por hora e negros R$ 33. Segundo Leonardo Athias, gerente de Indicadores Sociais do IBGE, há maior concentração de pessoas pretas ou pardas em formações que pagam menos, como pedagogia e serviço social.

Pobreza e violência

Entre os 10% mais pobres do país, 13,1% são negros e 5,9% são brancos. Já entre os 10% mais ricos, 16,3% são brancos e apenas 5,1% são negros. Para Athias, a sub-representação de pretos e pardos reflete barreiras de segregação e discriminação.

Viviam abaixo da linha da pobreza, com renda de até R$ 773 por mês, 16,1% dos brancos e 31,5% dos negros. Na extrema pobreza, com menos de R$ 279 mensais, estavam 2,9% dos brancos e 5,8% dos negros.

Dados do Censo 2022 mostram que 12,7% dos pretos e 10,1% dos pardos moravam em favelas, contra 5% dos brancos. A taxa de homicídios de pessoas pretas foi de 17,7 por 100 mil habitantes e de pardas 29,5 por 100 mil, enquanto entre brancos ficou em 10 por 100 mil. Entre homens negros de 15 a 29 anos, a taxa de homicídios (105,5 por 100 mil) é 3,2 vezes maior que a de homens brancos (33,2 por 100 mil), segundo dados do Ministério da Saúde de 2024.