A fabricante italiana de máquinas para processamento de materiais Biesse projeta elevar seu faturamento global para 790 milhões de euros (cerca de R$ 4,65 bilhões) até 2028 e utiliza sua sede em Curitiba para coordenar a expansão na América Latina. A meta faz parte do Plano de Negócios 2026-2028 da companhia, que busca aumentar a rentabilidade e expandir sua atuação digital após fechar 2025 com receita aproximada de 662 milhões de euros (R$ 4 bilhões).

Fundada em Pesaro, na Itália, em 1969, e listada na bolsa italiana, a empresa atua na fabricação de máquinas, linhas e componentes para processamento de madeira, vidro, pedra e materiais compósitos, somando mais de 50 mil equipamentos instalados globalmente. No primeiro trimestre de 2026, a carteira global de pedidos da marca registrou alta de 2,3% em comparação ao encerramento de 2025.

Instalada há mais de três anos em Curitiba, a unidade paranaense centraliza as operações da América Latina e abriga o primeiro showroom da marca na região, estrutura que recebeu investimento de cerca de R$ 11 milhões.

De acordo com a companhia, a escolha da capital do Paraná deve-se à proximidade com o polo moveleiro, à presença de escolas profissionalizantes para capacitação técnica e à infraestrutura logística, que permite despachar peças para a maioria das capitais brasileiras em até um dia útil, além de oferecer conexões aéreas com outros países latino-americanos.

“Há pouco mais de três anos, a Biesse decidiu fortalecer sua presença no Brasil e, a partir daqui, apoiar de forma ainda mais próxima os clientes de toda a América Latina. Os resultados de construir uma operação local aparecem ao longo do tempo”, afirma Leandro Damico, diretor-geral da Biesse na América Latina.

Segundo o executivo, a expectativa da empresa é registrar crescimento de dois dígitos no mercado latino-americano. “A Região Sul é um mercado cada vez mais pujante no setor industrial. Sabemos da força do eixo Sudeste, mas o Brasil é um país de proporções continentais com mercados em plena expansão”, completa.

Ampliação em outras plantas na América Latina

A partir do comando no Brasil, a Biesse também coordena a ampliação de sua rede regional. Recentemente, a companhia inaugurou uma sede em Guadalajara, no México, com aporte inicial de 2 milhões de dólares. A estratégia segue a diretriz da matriz de descentralizar a operação por regiões, mantendo o mercado brasileiro como base devido à estrutura do setor madeireiro local e à disponibilidade de mão de obra técnica.

Paralelamente à expansão geográfica, a empresa investe na integração digital de seus equipamentos. Em julho de 2026, a Biesse anunciou a aquisição da empresa italiana Orchestra Srl, especializada em softwares para a manufatura.

A tecnologia permite coletar dados de produção de máquinas, inclusive de outros fabricantes, para gerenciamento fabril e redução de custos. “A aquisição da Orchestra Srl representou um passo concreto na execução do nosso Plano de Negócios 2026-2028, fortalecendo também a jornada de transformação digital do Grupo. Nosso objetivo é simplificar a gestão da fábrica e, ao mesmo tempo, permitir que os clientes ganhem eficiência e competitividade por meio da transformação digital”, explica Roberto Selci, presidente do Conselho e CEO da Biesse.

As aplicações desse sistema foram apresentadas no Brasil durante a ForMóbile 2026, feira do setor de móveis e madeira. No evento, a fabricante demonstrou uma linha integrada com corte e furação automáticos, usinagem CNC de cinco eixos, colagem de borda e rastreabilidade por software.

“A tecnologia gera resultados mais consistentes quando está integrada aos processos da fábrica e alinhada às necessidades da operação”, afirma Damico. No mesmo ano, a empresa ficou em primeiro lugar em três categorias de máquinas no Prêmio Top Móbile: centros de usinagem CNC, coladeiras de borda e lixadeiras.