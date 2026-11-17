O Electrolux Group ampliou o portfólio de produtos fabricados no Complexo Industrial Gralha Azul, localizado em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. A unidade, que iniciou as operações no segundo semestre de 2025 com a produção de liquidificadores e ventiladores antes importados, passou a fabricar também aspiradores de pó, purificadores de água, filtros de água e lavadoras de alta pressão.

Com a inclusão das novas linhas de montagem, a empresa projeta produzir mais de 4 milhões de unidades no local e estima que o complexo passe a responder por cerca de 30% do volume total de vendas de eletroportáteis da companhia no Brasil em 2026.

A planta paranaense recebeu investimentos de R$ 700 milhões e integra o plano de verticalização e logística da empresa na América Latina. Segundo o diretor de operações (COO) do Electrolux Group América Latina, Ramez Chamma, a produção local oferece escala e previsibilidade de abastecimento para atender às variações de demanda do varejo.

Já o presidente (CEO) da operação na região, Eduardo Mello, aponta que a manufatura nacional facilita a disponibilidade imediata, a reposição de itens e o atendimento por meio da rede de assistência técnica e garantia.

No primeiro ano de atividade, a centralização e a reorganização dos layouts produtivos na unidade resultaram em um índice de produtividade 6,5% acima da meta estipulada pela companhia.

O avanço das operações também elevou o quadro de funcionários em mais de 300%, passando de cerca de 110 trabalhadores na inauguração para mais de 500 colaboradores diretos e indiretos atualmente. Desse total, 49% são mulheres, atuando em diferentes áreas e cargos de liderança.

Para a operação das linhas, foram aplicadas mais de 11 mil horas de treinamento, com média mínima de 24 horas por funcionário. A capacitação inclui conteúdos sobre manufatura enxuta (EMS), segurança do trabalho e automação, além de formação técnica realizada em parceria com o SENAI de São José dos Pinhais.

Na área ambiental e de infraestrutura, o complexo opera com energia elétrica de fontes renováveis, frota interna elétrica e segue a diretriz de “Zero Aterro”, sem envio de resíduos para aterros sanitários.

A unidade registrou ainda uma redução de 83% no consumo de água potável (o equivalente a mais de 2,6 milhões de litros economizados por ano) e mantém 138 mil m² de área de mata e bosque nativo preservados no terreno. A instalação da fábrica também incluiu obras de asfaltamento nas vias de acesso e a ampliação da rede de água potável no entorno.

A expansão em São José dos Pinhais soma-se à estrutura logística da empresa na América Latina, que conta com 17 Centros de Distribuição — oito deles no Brasil — e quatro fábricas no país, localizadas em Curitiba (PR), São José dos Pinhais (PR), São Carlos (SP) e Manaus (AM).