Antiga concessionária de Curitiba vai virar um novo supermercado

Uma antiga concessionária de veículos no bairro Rebouças, em Curitiba, está dando lugar a um novo supermercado. O Grupo Muffato prepara a abertura de uma unidade na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 730, com 170 vagas de estacionamento e previsão de gerar mais de 200 empregos.

O empreendimento será a 11ª loja do grupo na capital paranaense, mas ainda não tem data confirmada de inauguração.

A nova loja ocupará um terreno de 5.099,28 metros quadrados, com 2.786 metros quadrados de área construída. O projeto prevê fachada moderna e estrutura voltada aos moradores do Rebouças e de bairros próximos. O imóvel era ocupado pela concessionária Slaviero, com acesso agora pela Avenida Getúlio Vargas.

O que terá o novo Super Muffato?

Entre os diferenciais anunciados estão adega, cafeteria e setor de produtos saudáveis. A unidade também contará com os departamentos tradicionais de supermercado, seguindo o padrão da rede.

O estacionamento terá capacidade para 170 veículos. A empresa ainda não informou a quantidade de caixas, a disponibilidade de autoatendimento nem o horário de funcionamento.

Nova loja deve gerar mais de 200 empregos

A nova unidade do Super Muffato no Rebouças deve gerar mais de 200 empregos. Para preencher as vagas, a rede realizou processos seletivos em agosto e setembro, com oportunidades para operador de caixa, repositor, açougueiro, padeiro, confeiteiro, cozinheiro, sommelier e auxiliar de estacionamento.

As seleções contemplaram candidatos com ou sem experiência, pessoas com deficiência, profissionais acima de 60 anos e estrangeiros.

Muffato amplia presença em Curitiba

A unidade do Rebouças integra uma sequência de investimentos da rede paranaense. Em 2025, o grupo inaugurou quatro estabelecimentos na capital: três supermercados, no Centro, Jardim das Américas e região da Rua Comendador Araújo, além do Max Atacadista Torres.

Em setembro de 2026, o Super Muffato Tarumã foi reinaugurado após uma reforma que incluiu melhorias no estacionamento, ampliação de setores e modernização do atendimento.

Em outubro, o grupo inaugurou uma unidade do Muffato Go na Avenida Cândido de Abreu, em frente ao Shopping Mueller. O estabelecimento utiliza inteligência artificial, câmeras e sensores para identificar os produtos escolhidos pelos clientes, dispensando o registro individual das mercadorias nos caixas.

O plano de expansão anunciado pela empresa prevê chegar a 18 lojas em Curitiba, considerando as bandeiras Super Muffato e Max Atacadista. O grupo também mantém um centro de distribuição para abastecer a região.

Rede prepara novas expansões

Além da unidade do Rebouças, o Grupo Muffato mantém projetos de expansão no Paraná e em São Paulo. Entre os empreendimentos anunciados está a chegada da bandeira Max Atacadista a Itu, no interior paulista.

A empresa ainda não confirmou qual será a próxima unidade inaugurada depois do Super Muffato Rebouças nem divulgou um calendário atualizado de aberturas.