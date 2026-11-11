Gigante dos aerossóis vai inaugurar fábrica de R$ 150 milhões na Grande Curitiba

A Aeroflex, fabricante de produtos em aerossol fundada em 2006 no Paraná, projeta um faturamento de R$ 550 milhões para 2026, um crescimento de 40% na receita. Como parte das comemorações de seus 20 anos, a empresa anunciou o início das operações de uma nova fábrica para 2027, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. A unidade receberá um investimento estimado em R$ 150 milhões.

A nova planta abrigará um Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de 1.400 m², composto por laboratórios especializados, linhas-piloto e oficinas experimentais. O projeto visa expandir a capacidade de produção e acelerar a criação de formulações para o mercado nacional e internacional.

A empresa atua no modelo de marcas próprias (como Mundial Prime, Mood, Zip, Sun Prime, Lady Prime e Repellere), terceirização e parcerias comerciais com outras marcas do setor, a exemplo da CIMED. A distribuição de seus produtos alcança cerca de 150 mil pontos de venda no Brasil, incluindo supermercados, farmácias, lojas de materiais de construção e estabelecimentos automotivos, além de manter exportação ativa para seis países.

Na área ambiental e de governança, a fábrica obteve o Selo Aterro Zero (2024/2025), o Selo Clima Paraná 2025 e concluiu o Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa (Escopos 1, 2 e 3). A empresa também lançou seu primeiro Relatório de Sustentabilidade, elaborado em parceria com o Sistema Fiep e alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

De acordo com a administração da companhia, o plano de expansão combina o aumento da capacidade fabril orgânica com alianças estratégicas, joint ventures e aquisições.

“Hoje, exportamos para seis países e estamos nos preparando para a inauguração, em 2027, da nossa nova fábrica em São José dos Pinhais. A nova fábrica será uma importante alavanca para nos posicionar entre as grandes estruturas de produção de aerossóis”, afirma Marcio Miksza, fundador e CEO da Aeroflex, via assessoria de imprensa.

A expansão da empresa promete qualificar mais os serviços oferecidos. “Estamos preparando a Aeroflex para um novo patamar. A nova fábrica será uma importante alavanca para nos posicionar entre as grandes estruturas mundiais de produção

de aerossóis. Mas acreditamos que o crescimento não virá apenas de máquinas e

instalações. Ele também virá da nossa capacidade de construir parcerias, unir

competências e identificar oportunidades de negócios”, Miksza.

Aeroflex em números

Fundação: 2006 (Paraná)

2006 (Paraná) Projeção de faturamento (2026): R$ 550 milhões (+40%)

R$ 550 milhões (+40%) Investimento na nova unidade: R$ 150 milhões (previsão de operação para 2027 em São José dos Pinhais – PR)

R$ 150 milhões (previsão de operação para 2027 em São José dos Pinhais – PR) Capacidade produtiva total: Aproximadamente 400 milhões de unidades/ano

Aproximadamente 400 milhões de unidades/ano Previsão de produção (2026): Superior a 120 milhões de unidades

Superior a 120 milhões de unidades Geração de empregos: 750 postos diretos e indiretos

750 postos diretos e indiretos Alcance de distribuição: ~150 mil pontos de venda no Brasil e exportação para 6 países

~150 mil pontos de venda no Brasil e exportação para 6 países Marcas próprias: Mundial Prime, Mood, Zip, Sun Prime, Lady Prime e Repellere

Mundial Prime, Mood, Zip, Sun Prime, Lady Prime e Repellere Certificações ambientais: Selo Aterro Zero (2024/2025), Selo Clima Paraná 2025 e Inventário de Emissões de GEE (Escopos 1, 2 e 3)