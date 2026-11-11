Economia

Governo projeta economia de até R$ 60 bilhões com ajuste fiscal em 2027

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Radar Tribuna do Paraná
- Atualizado: 11/11/26 17h07
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Cúpula da Câmara dos Deputados no Congresso Nacional, com os prédios da Esplanada dos Ministérios
Cúpula da Câmara dos Deputados no Congresso Nacional, com os prédios da Esplanada dos Ministérios. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil.

O Executivo federal prevê economizar entre R$ 50 bilhões e R$ 60 bilhões no próximo ano por meio de um pacote de ajuste fiscal que será encaminhado ao Congresso Nacional. A proposta combina cortes de despesas e revisão de incentivos tributários, com o objetivo de garantir o cumprimento da meta de superávit primário de 0,5% do PIB em 2027, o que representa cerca de R$ 73 bilhões. As informações são da Gazeta do Povo.

Bruno Moretti, ministro do Planejamento e Orçamento, apresentou os números durante audiência na Comissão Mista de Orçamento (CMO) nesta quarta-feira (11). Segundo ele, o impacto das medidas será ainda maior nos anos seguintes. O texto será protocolado em breve como projeto de lei complementar.

Tramitação no Senado e estratégia de aprovação

Segundo a CNN Brasil, o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), será responsável por apresentar a proposta, enquanto Eduardo Braga (MDB-AM) atuará como relator. A definição foi acertada entre o Palácio do Planalto e a cúpula da Casa. A estratégia visa acelerar a votação, com expectativa de aprovação ainda em 2026.

O pacote também prevê instrumentos para ampliar a capacidade de contingenciamento e desacelerar o ritmo de crescimento das despesas. Moretti afirmou que a proposta poderá reduzir o limite de expansão real dos gastos de 2,5% para 2%, caso seja necessário.

Redução de despesas obrigatórias e prioridades do Orçamento

Ao detalhar o Orçamento de 2027, o ministro informou que as despesas obrigatórias devem cair de 17,5% para 17,3% do PIB. O movimento resulta de revisão de cadastros, racionalização de gastos e mecanismos aprovados pelo Legislativo. Segundo Moretti, a redução abre espaço para investimentos públicos, que somam R$ 133 bilhões na proposta, superando o piso de R$ 88 bilhões previsto no arcabouço fiscal.

A proposta mantém recursos para saúde e educação. O piso da educação está previsto em R$ 141 bilhões, enquanto as despesas com saúde devem crescer aproximadamente R$ 20 bilhões em 2027. O governo pretende elevar gradualmente o superávit primário até 1,5% do PIB em 2030, com o objetivo de estabilizar a dívida pública.

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