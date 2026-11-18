A Associação Paranaense de Empresas de Base Florestal (APRE Florestas) anunciou nesta quarta-feira (18/11) as reportagens finalistas do 4º Prêmio APRE Florestas de Jornalismo 2026. A Tribuna do Paraná é finalista na categoria texto, com a reportagem “Madeira engenheirada: como as árvores podem construir as cidades do futuro“.

Os trabalhos selecionados estão distribuídos em três categorias: escrita, áudio e vídeo, e têm como tema central os 120 anos do Pinus no Brasil. A Gazeta do Povo também disputa o prêmio principal na categoria texto, com a reportagem: “Família paranaense leva floresta de 24 hectares a quase 10 mil em quatro gerações“, assinada pela repórter Valeska Macedo, que hoje é colaboradora da Tribuna.

A seleção reúne produções de diferentes veículos de comunicação, que apresentam diversas perspectivas sobre a importância das florestas plantadas para a sociedade. As pautas abordam desde o desenvolvimento de novas tecnologias para utilização da madeira até o manejo florestal, a pesquisa científica, a geração de energia e a presença dos produtos de origem florestal no cotidiano.

Para o presidente da APRE Florestas, Fabio Brun, a diversidade de assuntos demonstra a relevância do setor como fonte de informação e pauta jornalística. “Celebrar os 120 anos do Pinus no Brasil é reconhecer a trajetória de uma atividade que evoluiu com base em pesquisa, planejamento e inovação. Nesse contexto, o jornalismo assume um papel fundamental ao levar essas informações à sociedade e mostrar a diversidade de aplicações e benefícios do setor florestal”, destaca.

Reportagens finalistas

Na categoria Texto, estão entre os finalistas, sem ordem de classificação:

“Madeira engenheirada: como as árvores podem construir as cidades do futuro”, de Eduardo Luiz Klisiewicz, da Tribuna do Paraná .



. “Família paranaense leva floresta de 24 hectares a quase 10 mil em quatro gerações”, de Valeska Macedo, da Gazeta do Povo .



. “Da serraria ao eletroposto: a jornada do Pinus que se transforma em energia”, de Isabelle Gesualdo, Josianne Ritz e Luísa Mainardes, do Bem Paraná.



“Ciência e manejo protegem o Pinus contra ameaça de pragas”, de André de Freitas Nunes, do Mural do Paraná.

Na categoria Áudio, os trabalhos selecionados são:

“Série Pinus: 120 anos criando raízes”, de Francielly Azevedo, da Rádio Banda B.



“Entre as manchetes, ciência e economia: o Pinus como a madeira do futuro”, de Joyce Carvalho, da Rádio CBN.



“Floresta que cabe no dia a dia: a presença da resina de Pinus no cotidiano e a sustentabilidade da indústria”, de Juliana Goss, da Rádio BandNews.

Já na categoria Vídeo, os finalistas são:

“Pinus: 120 anos de história, ciência e inovação”, de Grasiani Jacomini e Anne Beckhauser, da TV Ric.



“Madeira engenheirada cresce como material sustentável na construção civil”, de Tharita Franzini e Bruno de Oliveira, da TV Paraná Turismo.



“Série Pinus do Futuro”, de Adriana Justi e Fernando Parracho, da Rede Massa.