Madeira engenheirada: como as árvores podem construir as cidades do futuro

Muitos de nós cresceram ouvindo falar sobre como o futuro nos impactaria nos mais diversos segmentos de nossa vida. Dos carros voadores aos robôs, das viagens espaciais aos tratamentos de saúde revolucionários. Antes de tudo isso, porém, deixamos no passado a casinha de madeira dos nossos avós e sonhamos viver na selva de pedras. E se desta vez as pedras ficassem no passado e voltássemos a utilizar todo o potencial que a madeira abundante naquela selva nos oferecia, mas de um jeito mais moderno, usando alta tecnologia e preservando a natureza?

É mais ou menos isso que a madeira engenheirada de pinus — árvore que completa 120 anos de Brasil — oferece a quem decide optar por ela na hora de construir. Ela não é verdadeiramente nova, mas nos últimos anos ganhou espaço, mercado e o imaginário de quem quer morar bem e ainda contribuir para um mundo melhor. Tudo isso em tempo recorde e com praticamente zero emissão de carbono (ao contrário, pois ela ajuda a melhorar o ar que respiramos) e toneladas de entulho e restos de obra.

Você já imaginou construir uma casa inteira encaixando peças gigantes de madeira, como se estivesse brincando com blocos de montar em tamanho real? Não só casas, mas prédios inteiros, com muitos andares. Pode parecer história de filme de ficção, mas a madeira engenheirada já ocupa um lugar que é todo seu e promete expandir seus horizontes nos próximos anos.

Neste guia, vamos mostrar um pouco mais sobre esta tecnologia, de uma maneira que até uma criança de 10 anos entenda. Aliás, são elas que no futuro poderão conhecer mais a fundo essa tecnologia, tanto para consumi-la como clientes quanto para trabalhar neste ramo, tirando dela o melhor proveito para o conforto de sua família.

O que é a Madeira Engenheirada? (o super-lego ecológico)

Para entender a madeira engenheirada, precisamos primeiro fazer uma viagem no tempo. Na época em que o Brasil ainda era colônia de Portugal, as pessoas cortavam árvores nativas gigantescas para usar seus troncos inteiros nas construções. Mais tarde, no século 20, pela sua resistência e durabilidade, o concreto e o aço dominaram as construções das cidades, e a madeira acabou esquecida.

Neste caso, sorte dela, afinal o corte de florestas nativas causa um impacto gigante para a natureza. Além disso, as tábuas grandes, de troncos inteiros, têm limitações. A madeira natural pode envergar, rachar ou apresentar falhas que comprometem sua durabilidade. Foi para resolver esses problemas que os engenheiros inventaram a madeira engenheirada.

A madeira engenheirada não vem de florestas, mas é produzida a partir de árvores plantadas e cultivadas exclusivamente para esse fim (como plantações de milho ou feijão, que plantamos para consumir).

Ao invés de usar as madeiras em tábuas grandes, a fábrica corta os troncos em lâminas finas. Em seguida, seleciona as melhores partes e as cola sob alta pressão industrial, criando blocos, vigas e painéis gigantes, conforme explica o professor do curso de Engenharia e Tecnologia Florestal da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Jorge Luis Monteiro de Matos.

Receita secreta de fábrica: como ela é feita?

Transformar árvores de reflorestamento em estruturas capazes de sustentar prédios exige muita ciência. Conheça as duas “receitas” principais usadas nas indústrias:

CLT (Madeira Laminada Cruzada): Funciona como um sanduíche de madeira de alta tecnologia. A fábrica pega várias camadas de tábuas e as cola umas sobre as outras, alternando a direção das fibras. A primeira camada fica na horizontal, a segunda na vertical (cruzadas a 90 graus), e assim por diante. Essa troca de direção distribui a força para todos os lados, transformando o painel em uma parede ou piso super-resistente.

MLC (Madeira Laminada Colada): Nesta receita, todas as lâminas de madeira são coladas na mesma direção (paralelas). Essa técnica é perfeita para fabricar vigas e pilares compridos e até curvados, capazes de vencer grandes distâncias sem precisar de colunas no meio do caminho.

Nas marcenarias tradicionais, pedaços pequenos (retalhos) de madeira que sobravam do corte acabavam desperdiçados ou, por exemplo, sendo queimados para virar energia. No Paraná, de olho na economia circular, a indústria criou uma tecnologia exclusiva para reaproveitar esses rejeitos.

“Após analisarmos os resíduos de madeira gerados após o fim do nosso processo fabril, decidimos dar um novo destino para os bloks. Que são pedaços pequenos de madeira que sobram dos diversos produtos que fabricamos para exportação.

Através de uma finger, esses pedaços de madeira vão para uma prensa e se transformam em blancks”, explicou Gabriel Ribeiro, do marketing da Água Flroestal.

As peças de madeira ganham uns ‘dentinhos’ (encaixes macho e fêmea), e passam pelo processo de colagem. A partir disso são criados painéis de 3 camadas (usados para divisórias) e 5 camadas (muito usados em banheiros e cozinhas, já que permitem que sejam embutidas tubulações diretamente neles).

As madeiras engenheiradas são verdadeiros “superescudos” contra pragas e intempéries. Elas são tradicionalmente protegidas contra cupins, umidade e fogo. As fábricas desenvolveram tratamentos especiais para garantir total segurança. Como?

Banho de proteção (autoclave e stain): As peças de pinus passam por tanques industriais sob pressão (chamados autoclaves) que injetam produtos químicos entre as fibras para proteção contra fungos e cupins. Outras madeiras recebem acabamentos contra umidade (como o stain).

O mistério da proteção contra o fogo: Quando a madeira engenheirada entra em contato com o fogo, sua camada externa se carboniza devagar, formando uma verdadeira casca isolante. Essa casca protege o interior da peça, impedindo que o calor destrua a estrutura e mantendo a construção firme e segura.

Além disso, a madeira engenheirada tem a mesma resistência que o concreto armado, mas pesa 5 vezes menos.

As estrelas das novas florestas ecológicas: o pinus e o eucalipto

Antes associadas a móveis de baixa qualidade (pinus) e à produção de carvão (eucalipto), as duas espécies de árvores cultivadas em fazendas de reflorestamento viraram protagonistas das construções sustentáveis. Contribuem para a purificação do ar enquanto plantadas, e ajudam a salvar madeiras nobres quando são transformadas em madeiras engenheiradas.

Cada uma possui características únicas e complementares:

Função e propriedades Pinus 🌲 Eucalipto 🌳 Origem e presença Conífera de tom claro (branco-amarelado). Representa cerca de 22% das florestas plantadas. Árvore folhosa (hardwood) de tom rosado a avermelhado. Representa cerca de 70% das florestas plantadas. Características físicas Madeira leve e macia ao corte. Madeira de alta densidade e elevada resistência mecânica. Tratamento de proteção Aceita impregnação profunda em autoclave contra umidade e insetos. Recebe proteção superficial com stain especial para manter a peça protegida. Garantia técnica Até 30 anos estruturais e 50 anos contra cupins! Até 20 anos de garantia estrutural. Onde é mais utilizada Parede e painéis (CLT) e locais com eventual exposição à umidade. Vigas compridas (MLC) para suportar pesos pesados e grandes vãos.

Das casinhas portáteis a grandes construções

A madeira engenheirada permite criar desde pequenas construções inteligentes até obras monumentais. Veja alguns exemplos incríveis que já existem: Uma casa inteira viajando na caçamba de um caminhão Imagine uma casa completa de 24 metros quadrados que sai da fábrica 100% pronta, com paredes, janelas, banheiro e instalação elétrica pronta.

Desenvolvida no Paraná com painéis de CLT ecológico, a Tiny House Águia funciona como um módulo portátil. Ela é colocada na caçamba de um caminhão e descarregada por um guindaste no local escolhido pelo comprador. “Depois de ter tido todo o esforço de plantar a árvore, fazer o desbaste naquela floresta, podar, serrar, secar e aplainar, não fazia sentido desperdiçar essa matéria-prima para gerar energia. Foi então que decidimos criar um produto a partir disso”, explicou o CEO da Águia Florestal, Álvaro Luiz Scheffer.

O uso em larga escala deste tipo de construção pode ajudar a que os brasileiros que ainda não têm uma casa possam ter um teto para morar. Segundo dados de 2024, colhidos pela Fundação João Pinheiro, faltam cerca de 5,7 milhões de moradias para os brasileiros. “Nosso produto é entregue para a realização do sonho das pessoas”, afirma Scheffer.

Uma das ideias de bom uso para estas “casinhas” feitas com madeira engenheirada seria ajudar em políticas públicas de assistência em situações de desastres ambientais, como moradias temporárias.

Planetário feito de madeira: uma viagem de tecnologia pura

Planetário no Parque da Ciência Newton Freire Maia. Foto: Nardo Grothe Arquitetos

Na cidade de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, o Governo do Estado está construindo aquele que classifica como o planetário mais moderno da América Latina, no Parque da Ciência Newton Freire Maia. O prédio tem quase 5 mil metros quadrados e seu projeto arquitetônico foi batizado de Órbita.

A estrutura principal é toda feita com madeira engenheirada de pinus paranaense, utilizando vigas enormes de até 30 metros de comprimento, que ficam aparentes por dentro do edifício, criando um visual diferente e encantador, que vai lembrar o movimento dos planetas.

Outras construções pelo país já usam a tecnologia. No Paraná, o Geo Restaurante, em Ponta Grossa, foi construído no Buraco do Padre, um dos cartões-postais da cidade, integrando a construção ao meio ambiente. A fábrica da Dengo, em São Paulo, tem um edifício de quatro andares e mais de 1.300 m², todo construído em madeira engenheirada, em apenas 37 dias, com uma equipe de apenas 4 pessoas.

Ilustrações geradas por IA

Por que ela é tão importante para o meio ambiente?

Desde os primeiros anos escolares, aprendemos a importância das florestas para o meio ambiente. Enquanto crescem na floresta, as árvores absorvem gás carbônico do ar para realizar a fotossíntese. Quando transformamos essa madeira em uma casa ou prédio, o carbono absorvido fica trancado dentro das paredes durante toda a vida útil da construção. Ele não volta para o meio ambiente. Além disso, para produzir cimento, tijolos e aço, as indústrias queimam muito combustível e consomem quantidades consideráveis de água. A madeira, por sua vez, é produzida pela própria natureza usando apenas a luz do Sol e a água da chuva. Segundo o IBGE, estudos apontam que cerca de 50% dos resíduos sólidos urbanos gerados no Brasil são da construção civil. A madeira engenheirada é uma construção a seco: as peças chegam cortadas da fábrica na medida exata, sem gerar poeira, barulho ou pilhas de entulho nos canteiros de obra.

Quiz do construtor do futuro!

Teste os seus conhecimentos sobre a supermadeira do futuro:

A Batalha dos materiais: madeira engenheirada vs. concreto armado

Veja como a madeira engenheirada se compara ao concreto tradicional no dia a dia da construção:

Desafio da obra Concreto armado Madeira engenheirada Origem da matéria-prima Areia, pedra e cimento (recursos finitos). Árvores cultivadas em florestas plantadas e renováveis. Impacto no clima Emite grandes quantidades de CO2 na fabricação. Retira e armazena CO2 da atmosfera. Velocidade de montagem Lenta (é preciso esperar até 28 dias para a laje secar). Ultra-rápida! Peças vêm prontas e são montadas em dias. Consumo de água Alto uso de água na mistura de massas e concretagem. Construção a seco (uso quase zero de água no canteiro). Geração de entulho Alta geração de resíduos, poeira e sujeira. Canteiro limpo, silencioso e sem desperdício de peças. Conforto na casa Pode esquentar muito no verão e esfriar no inverno. Isolamento térmico e acústico! Mantém a casa agradável.

Os cientistas por trás da revolução

Área reflorestada. Foto: Deposit Photos

No Paraná, o desenvolvimento da madeira engenheirada conta com o apoio de uma grande rede de pesquisa chamada NAPI Wood Tech (Arranjo de Pesquisa e Inovação em Tecnologia da Madeira), financiada pela Fundação Araucária. Essa rede reúne professores, engenheiros e estudantes de cinco universidades públicas do estado:

Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)

Universidade Estadual de Maringá (UEM)

Universidade Estadual de Londrina (UEL)

Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro)

Junto com a Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep) e órgãos do Governo do Estado, esses cientistas testam a resistência das colas, a qualidade dos tratamentos e criam novas técnicas para que as futuras gerações possam morar em cidades cada vez mais ecológicas.

“A madeira engenheirada tem potencial de crescimento no Paraná devido à tradição madeireira do estado e à sua robusta cadeia florestal, o que permite a possibilidade de desenvolver componentes e sistemas de maior valor agregado”, explicou o professor Jorge de Matos, da UFPR. Por isso a importância da participação de todas as instituições citadas acima.

O objetivo da indústria é provar para o consumidor final que a nova madeira não tem nada a ver com aquela que era usada em casebres do interior. “Vamos desmistificar o preconceito que as pessoas têm com construções em madeira. O mercado para esta madeira tecnológica no Paraná é enorme, com muito potencial”, concluiu Gabriel Ribeiro.

O Paraná é pioneiro no plantio florestal em larga escala. Atualmente, possui 1,17 milhão de hectares plantados de árvores para fins comerciais, sendo cerca de 700 mil do gênero pinus (60,6% do total no Brasil). Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), as florestas plantadas somam 294 milhões de hectares no mundo.

No Brasil, são 10 milhões de hectares de árvores plantadas, colhidas e replantadas. O mercado cresce sustentavelmente, exigindo dos produtores cada vez mais cuidado com a qualidade do produto entregue.

O Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) foi o primeiro organismo certificador do Brasil a oferecer o Selo de Certificação de Madeira Engenheirada. O certificado reúne a integração, em um único programa, de normas internacionais com a avaliação de requisitos de produto, processo e práticas de gestão ambiental, social e de governança.

Reescrevendo a história

Focamos todo o conteúdo para falar de como a madeira engenheirada pode mudar o nosso futuro, mas e se ela fosse bem utilizada no passado? Quem não conhece a história dos Três Porquinhos? Dois dos irmãos suínos, Cícero e Heitor, tiveram suas casas destruídas pelo Lobo Mau, que com um forte sopro mandou as casas de palha e madeira pelos ares. Eles foram salvos pelo irmão Prático, que ergueu uma casa de tijolos.

Mas, se a madeira usada por Heitor na construção fosse com essa tecnologia, o prejuízo e os riscos da família seriam nulos. A construção seria igualmente eficiente como a do irmão Prático.

Já pensou? Então veja nessa produção como a tecnologia poderia mudar uma das histórias infantis mais conhecidas do mundo: