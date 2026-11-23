A Justiça do Paraná determinou que a Prefeitura de Curitiba se abstenha provisoriamente de realizar novas retiradas de árvores que não sejam emergenciais e alterações irreversíveis na paisagem da Praça General Osório, no Centro da capital.

A decisão foi assinada nesta segunda-feira (23) pelo juiz Bruno Oliveira Dias, do 1º Juízo Auxiliar da 2ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba, em uma ação popular que questiona a regularidade das intervenções realizadas no espaço. A medida, no entanto, não representa a paralisação completa das obras.

O município ainda poderá realizar intervenções consideradas indispensáveis para garantir a segurança de pessoas e bens, desde que apresente justificativa técnica individualizada. Também estão permitidos procedimentos administrativos preparatórios que não provoquem mudanças físicas na praça.

O objetivo da decisão é preservar as condições atuais do espaço até que a Justiça tenha mais informações para analisar o pedido de suspensão das intervenções. O magistrado considerou que a continuidade dos trabalhos, especialmente com a possibilidade de retirada de árvores e alterações permanentes em uma área protegida por tombamento, poderia provocar danos antes mesmo da análise completa do caso.

A ação popular foi apresentada por Gustavo Jonathan Bencz contra o prefeito Eduardo Pimentel (PSD), o Município de Curitiba e a secretária municipal do Meio Ambiente, Marilza do Carmo Oliveira Dias.

O processo questiona principalmente a retirada de árvores e as mudanças no conjunto paisagístico da praça, sob o argumento de que as intervenções precisariam observar as autorizações dos órgãos responsáveis pela proteção do patrimônio cultural.

Prefeitura terá 72 horas para se manifestar

Antes de decidir se concede ou não a suspensão das obras, o juiz determinou que a Prefeitura apresente esclarecimentos sobre a extensão das intervenções, as justificativas técnicas utilizadas e a existência de eventuais autorizações administrativas necessárias para a execução do projeto.

O município foi intimado a se manifestar em até 72 horas, podendo apresentar documentos e informações para justificar os trabalhos. Depois desse prazo, o processo deverá voltar imediatamente para análise do magistrado, que decidirá sobre o pedido de tutela de urgência.

Na prática, a decisão desta segunda-feira funciona como uma medida de precaução: enquanto a Justiça aguarda as explicações da administração municipal, ficam limitadas as intervenções que possam provocar danos permanentes à arborização e à paisagem da praça.

O juiz também determinou que o Ministério Público seja informado sobre o processo. Outro ponto da decisão foi a comunicação a um segundo juízo onde tramita uma ação popular relacionada ao mesmo contexto, para conhecimento do caso.

Reforma prevê mudanças na praça

A discussão judicial ocorre em meio ao projeto de revitalização da Praça Osório, anunciado pelo prefeito Eduardo Pimentel em 16 de novembro. O espaço tem aproximadamente 12,7 mil metros quadrados e cerca de 400 árvores, de 46 espécies diferentes.

Segundo a Prefeitura, o projeto foi elaborado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e prevê melhorias na quadra esportiva, renovação do parquinho infantil, instalação de novos brinquedos e piso emborrachado, além de intervenções nos jardins para ampliar a permeabilidade do solo e favorecer a retenção da água da chuva.

A administração municipal afirma que o manejo da arborização é baseado em avaliações técnicas individualizadas, que consideram as condições de saúde e estabilidade das árvores, os riscos de queda e a segurança dos frequentadores. A remoção seria adotada quando não houver outras alternativas para reduzir os riscos identificados.

Os trabalhos de poda e manutenção começaram antes da divulgação do projeto de revitalização. Em agosto, a Prefeitura informou que 115 árvores passariam por podas de manutenção e segurança e que seis exemplares de grande porte seriam removidos após avaliações técnicas. Em outubro, depois da queda de galhos de grande porte na praça, novas vistorias e retiradas foram anunciadas pelo município.

A praça está fechada para a circulação de pedestres desde 23 de outubro, quando o prefeito determinou o isolamento da área após a queda de um galho que atingiu uma pessoa. A previsão divulgada pela Prefeitura é que o espaço permaneça interditado até a conclusão da revitalização, no segundo semestre de 2027.

A decisão judicial não estabelece que as intervenções sejam irregulares nem determina que o projeto seja cancelado. A regularidade dos trabalhos e a necessidade de autorizações dos órgãos de proteção ao patrimônio ainda serão objeto de esclarecimentos e análise no processo.

A Tribuna do Paraná procurou a Prefeitura de Curitiba e aguarda posicionamento.